Неподвластны: профессии, которые не сможет заменить искусственный интеллект. По крайней мере, в ближайшее время — Finance.ua

Неподвластны: профессии, которые не сможет заменить искусственный интеллект. По крайней мере, в ближайшее время Сегодня 09:08 — Личные финансы

Неподвластны: профессии, которые не сможет заменить искусственный интеллект. По крайней мере, в ближайшее время

Сейчас человечество находится в разгаре своеобразной революции и есть реальная вероятность того, что роботы и искусственный интеллект заменят людей на рабочих местах. Но есть и профессии, представителям которых не стоит переживать. Пока что.

Если поставить себя на место владельцев фабрик и заводов, не трудно представить, почему они предпочитают покупать ценную машину, которая будет работать 24/7, не потребует повышения и социальных гарантий. Тем более, все больше и больше автоматизированных роботов берут на себя выполнение рутинных задач и делают их быстрее человека. К примеру, в конце 2019 года в компании Amazon уже работало более 200 000 роботов.

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А если говорить об искусственном интеллекте, то он также уже проник во многие профессии, чтобы уменьшить бремя повторяющихся и нудных задач.

И хотя предполагается, что внедрение искусственного интеллекта и других инноваций приведет к потере людьми 26 млн рабочих мест за 5 лет, все еще есть вещи, на которые искусственный интеллект не способен. Например, ИИ пока не может выполнять задачи, требующие человеческих качеств, таких как эмоциональный интеллект и нестандартное мышление. Так что эксперты work.ua утверждают, что если в вашей работе эти качества важнее, чем машинальное исполнение рутинных вещей, у вас будет больше шансов остаться с работой в будущем.

Творческие профессии

Так, ИИ научился за минуту генерировать поражающие шедевры искусства и музыки. Однако творения искусственного интеллекта лишены эмоциональной взаимосвязи со зрителями и слушателями.

Работа художников, писателей, композиторов и актеров требует глубокого человеческого эмоционального взаимодействия, индивидуального выражения и уникального видения мира. Только человек может передать свой опыт, чувства и эмоции через творчество, предоставляя публике новые идеи и перспективы.

Профессии, где важно межличностное взаимодействие

Восприятие невербальных сигналов людей, сочувствие и эмпатии, гибкость мышления и творческий подход к решению проблем, понимание эмоций, чувств и поведения людей требуют развитого эмоционального интеллекта, которыи ИИ сегодня не обладает.

Межличностное взаимодействие встречается в работе психологов, преподавателей, менеджеров по персоналу, журналистов-расследователей, наставников и социальных работников. Для выполнения своих обязанностей специалисты должны обладать способностью устанавливать эмоциональный контакт и проявлять эмпатию.

Искусственный интеллект может быть полезным инструментом для представителей вышеупомянутых профессий, например поддерживать учет и анализировать большое количество данных. И все же реальное человеческое взаимодействие остается бесценным элементом в процессе обучения, психотерапии, общения и консультирования.

Профессии, требующие стратегического мышления

Специалисты, которые должны мыслить стратегически, играют важную роль в обществе и их сложно заменить искусственным интеллектом. Менеджеры, руководители, инновационные специалисты и предприниматели обладают знаниями, опытом и интуицией, чтобы принимать сложные решения, разрабатывать долгосрочные стратегии.

Искусственный интеллект может оказать аналитическую поддержку и проанализировать большие объемы данных для принятия решений, но человек остается незаменимым в способности видеть перспективы и распознавать риски.

Искусственный интеллект для большинства специалистов — вспомогательный инструмент, однако человеческий фактор остается незаменимым. Поэтому пока не следует рассматривать ИИ как врага или конкурента. Подобно тому, как стиральная и посудомоечная машины предназначены экономить наше время, искусственный интеллект, вероятно, позволит сосредоточиться на более творческих, креативных задачах, где мы сможем внести более значительный вклад.

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