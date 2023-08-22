Представители каких профессий испытывают наибольшие трудности с трудоустройством — Finance.ua

Представители каких профессий испытывают наибольшие трудности с трудоустройством Сегодня 21:00 — Личные финансы

Представители каких профессий испытывают наибольшие трудности с трудоустройством

В Украине, по оценке Государственного центра занятости, больше всего трудностей с трудоустройством испытывают почтальоны и уборщики.

наибольшие трудности по трудоустройству испытывают представители таких профессий (статистика приведена по состоянию на начало августа): Как сообщил Государственный центр занятости в комментарии УНН,(статистика приведена по состоянию на начало августа):

почтальон: заявлено 218 вакансий при 3 988 безработных;

уборщик служебных помещений: заявлено 658 вакансий при 2826 безработных;

укладчик-упаковщик: заявлено 277 вакансий при 1 105 безработных;

специалист государственной службы: заявлена 301 вакансия при 1073 безработных;

помощник воспитателя: заявлено 136 вакансий при 643 безработных;

экономист: заявлено 146 вакансий при 555 безработных;

делопроизводитель: заявлено 45 вакансий при 420 безработных;

юрист: заявлена 91 вакансия при 206 безработных.

Вместе с тем в Центре занятости отметили, что по ряду профессий есть дефицит кадров, то есть количество вакансий в базе службы занятости существенно превышает численность зарегистрированных безработных. В частности, речь идет о врачах общей практики и врачах-терапевтах, электромонтерах, слесарях и токарях.

Также существенно изменилась структура зарегистрированных безработных по статье.

«Если до начала войны в структуре безработных женщины составляли 56%, то сегодня доля женщин выросла до 71%. Поэтому возникают определенные трудности с укомплектованием вакансий по профессиям, которые традиционно востребованы среди мужчин», — сообщили в Государственной службе.

В целом же, на 1 августа 2023 года на учете в Государственной службе занятости состояли 112 тыс. зарегистрированных безработных, а количество вакансий составляет почти 60 тысяч. Таким образом, в целом по стране на одно свободное рабочее место в среднем претендуют 2 человека (на соответствующую дату прошлого года — 12 человек, на начало 2023 года — 9 человек).

В профессиональном разрезе больше всего вакансий работодателями представлено для трудоустройства:

квалифицированных рабочих с инструментом — 22% вакансий (швея, электромонтер, слесарь, электрогазосварщик, пекарь);

рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин — 16% (водитель, тракторист, токарь, оператор заправочных станций, дорожный рабочий, машинист экскаватора, водитель погрузчика, фрезеровщик, оператор станков, крановщик);

работников сферы торговли и услуг — 15% (продавец, повар, охранник, официант, социальный рабочий, бармен, парикмахер, младшая медицинская сестра, полицейский).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.