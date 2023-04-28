Инженер объединяет ChatGPT с Robot Dog Spot — Finance.ua

Инженер объединяет ChatGPT с Robot Dog Spot Сегодня 04:33 — Фондовый рынок

В мире, где искусственный интеллект и роботы становятся все более распространенными, всегда интересно наблюдать, как инженеры расширяют границы и находят новые способы сделать эти машины более полезными. И это именно то, что сделал Сантьяго, объединив ChatGPT с собакой-роботом Spot от Boston Dynamics. На первый взгляд, идея робота-собаки, которая общается с людьми с помощью модели искусственного интеллекта, может показаться чем-то из научно-фантастического фильма. Однако на самом деле инновация призвана сделать собак-роботов еще более эффективными в выполнении сложных задач.

Spot может отвечать на запросы в режиме реального времени с помощью ChatGPT

Итак, как это работает? ChatGPT — это мощная модель искусственного интеллекта, разработанная OpenAI, которая может генерировать связный и содержательный текст на основе ввода пользователя. Сантьяго интегрировал технологию преобразования текста в речь Google, чтобы пользователи могли задавать вопросы Spot голосом, и Spot может отвечать в режиме реального времени с помощью ChatGPT. В результате получился робот-собака, который может интерпретировать вопросы, анализировать документы и формулировать ответы.

В видео, опубликованном Santiago, мы видим, как Spot отвечает на вопрос об уровне заряда аккумулятора, деталях миссии и т.д. И что еще волшебно, так это то, что Spot может даже указать ответ «да-нет», кивнув или покачивая головой, что придает ему дополнительную нотку миловидности.

Но почему Сантьяго принялся за этот проект? Согласно IT Home, собаки-роботы ежедневно выполняют автоматизированные задания, и каждое задание использует длинный и сложный для понимания конфигурационный файл, который может понять только техник. Кроме того, после каждой миссии собака-робот собирает много данных, но нет простого способа получить все эти данные в любое время. Здесь в игру вступает ChatGPT, что упрощает понимание конфигурационных файлов и запросов данных.

Конечно, некоторые люди могут волноваться по поводу интеграции ИИ в роботов. Идея общения роботов с людьми посредством модели искусственного интеллекта может вызвать в воображении картины антиутопического будущего, где роботы противостоят своим создателям. Но пока главное — сделать работу тех, кто использует собак-роботов, более эффективной.

Portaltele По материалам:

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