Инвесторы забирают деньги из нефтяных фондов — Bloomberg Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

Инвесторы забирают деньги из нефтяных фондов — Bloomberg

На фоне опасений по поводу спроса на нефть, после объявления о сокращении добычи со стороны ОПЕК+, инвесторы забрали более 200 млн долларов из двух биржевых инвестиционных фондов, ориентированных на нефть.

Как сообщает Bloomberg, фонд WisdomTree’s Brent Crude Oil ETP зафиксировал отток 55,7 млн долларов, это наиболее значительное однодневное падение с конца 2019 года.

Также сообщается, что фонд ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF зафиксировал отток $158,5 млн. Это самое большое еженедельное падение с марта 2022 года.

«Большой сегмент рынка все еще обеспокоен перспективами спроса и сокращения ОПЕК+, что, вероятно, только усилило бы эти опасения», — сказал руководитель сырьевой стратегии в ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон.

Напомним, 3 апреля 2023 года ОПЕК+ объявила о сокращении добычи нефти. Общие обязательства стран ОПЕК+ по сокращению добычи составляют 3,66 млн баррелей в сутки. Цена нефти может подскочить на 10 долларов за баррель.

Организация, как ожидается, до конца 2023 года будет соблюдать уже существующие сокращения добычи на 2 миллиона баррелей в сутки.

Согласно официальным заявлениям, Саудовская Аравия сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, тогда как Ирак сократит добычу на 211 тысяч баррелей в сутки.

ОАЭ заявили, что сократят добычу на 144 тысячи баррелей в сутки, Кувейт объявил о сокращении на 128 тыс. баррелей в сутки, Оман объявил о сокращении на 40 тысяч баррелей в сутки, а Алжир заявил, что сократит добычу на 48 тыс. баррелей в сутки. Казахстан также сократит добычу на 78 тыс. баррелей в сутки.

Габон добровольно сократит добычу на 8 тыс. баррелей в сутки. Отмечается, что не все члены ОПЕК+ присоединились к этому шагу, поскольку некоторые уже качают значительно ниже согласованных уровней из-за отсутствия добывающих мощностей.

Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что добровольное сокращение королевства было мерой предостережения, направленной на поддержание стабильности рынка нефти.

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УНІАН По материалам:

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