Инвесторы массово бегут из США — Finance.ua

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Инвесторы массово бегут из США

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Инвесторы массово бегут из США
Инвесторы массово бегут из США
Экономическая политика Дональда Трампа спровоцировала сумасшедшую турбулентность на фондовом рынке США. Прежде всего речь идет о тарифах на импортные товары. Это побудило инвесторов искать новые рынки.
Фондовый рынок США и биржи многих других стран мира в последние несколько недель фиксировали резкие изменения из-за тарифной политики Дональда Трампа. Сначала президент США ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая, а через несколько дней поставил некоторые из них на паузу. После этого он объявил 2 мая «днем освобождения», введя пошлины для большинства стран мира, пишет CNBC.
Позже Трамп приостановил введение большинства тарифов на 90 дней. Однако это не относилось к Китаю, который является одним из главных торговых партнеров США и ключевым конкурентом Вашингтона. Все это отрицательно отражалось на фондовом рынке США. В частности, американская биржа потеряла 6,6 триллиона долларов всего через два дня после «дня освобождения».
Все это побудило инвесторов искать активы за пределами США. Например, за неделю, которая длилась до 30 апреля, американская биржа потеряла 8,9 миллиарда долларов.
Приток инвестиций зафиксировали в Европе и Японии:
  • В европейские акции инвесторы вложили 3,4 миллиарда долларов.
  • На японской бирже вклады оценили в 4,4 млрд долларов.
  • Более того, для фондового рынка Японии это наибольший приток инвестиций за неделю на рынок с апреля 2024 года.
В Bank of America также заявили, что их частные клиенты, совокупно владеющие активами на 3,7 триллиона долларов, за последние четыре недели начали больше беспокоиться о дефляции в США, чем об инфляционных рисках.
По материалам:
Телеканал 24
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