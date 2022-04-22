Инвесторы готовят судебные иски в ожидании дефолта россии, — Reuters — Finance.ua
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Инвесторы готовят судебные иски в ожидании дефолта россии, — Reuters

Сегодня 14:34Фондовый рынок
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Поскольку россия балансирует на грани исторического дефолта, у иностранных инвесторов есть несколько приемлемых вариантов вернуть свои деньги. Это ставка на судебные тяжбы, расчет на двусторонние соглашения и ожидание разрешения ситуации.
Об этом сообщает Reuters.
Иностранные кредиторы, как правило, пытаются объединиться, чтобы договориться, обратиться в суд или, в некоторых случаях, обратиться в арбитраж в случае дефолта, но западные санкции после вторжения москвы в Украину и особенности российских суверенных облигаций усложняют эти варианты в данный момент, заявили юристы.
Около 40 млрд долларов суверенного долга россии, выпущенного в долларах и евро, не погашены, причем около половины этого долга принадлежит иностранцам. По условиям большей части этого долга москва должна платить инвесторам в валюте, в которой номинированы облигации.
Западные санкции отрезали москву от доступа примерно к 300 миллиардам долларов золотовалютных резервов, которые она хранила в зарубежных банках.
Россия говорит, что у нее есть деньги и она готова заплатить, но не может этого сделать из-за санкций. Она заявила, что будет использовать свою собственную валюту, если не сможет платить в иностранной валюте, пока ее резервы не будут разморожены.
Россия попыталась заплатить 649 млн долларов, которые должны были быть выплачены 4 апреля, по двум своим облигациям в рублях, а не в долларах.
Рейтинговые агентства заявили, что Россия может находиться в состоянии дефолта, так как платеж должен быть произведен в долларах, или из-за предполагаемого нежелания погасить долг. S&P снизило свои рейтинги в иностранной валюте до «выборочного дефолта».
После того как в начале мая пройдет 30-дневный льготный период до выплаты по облигациям 4 апреля, у инвесторов будет три варианта, сказал Деннис Храницки, руководитель отдела суверенных судебных разбирательств в юридической фирме Quinn Emanuel.
По его словам, они могут подождать и посмотреть, что произойдет, подать иск против россии в суд или обратиться в арбитраж в соответствии с двусторонними договорами, которые рф заключила с десятками стран.
По материалам: РБК-Україна
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