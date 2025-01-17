«Инвестиции в деятельность ювелирной компании»: преступная группировка завладела средствами вкладчиков на сумму более ₴9,5 млн — Finance.ua

«Инвестиции в деятельность ювелирной компании»: преступная группировка завладела средствами вкладчиков на сумму более ₴9,5 млн Сегодня 15:41 — Криминал

При процессуальном руководстве Запорожской областной и Днепровской окружной прокуратур пяти участникам преступной группировки сообщены о подозрении в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, житель Запорожья с целью завладения средствами граждан образовал и возглавил организованную группу, в состав которой привлек 4 своих знакомых.

Схема противоправной деятельности заключалась в привлечении местных жителей к инвестированию в хозяйственную деятельность известной в Запорожье ювелирной корпорации без возврата их денежных взносов. Чтобы сформировать у потерпевших мнение о выгодности такой инвестиции, им платились проценты, однако со временем такие выплаты прекращались.

С октября 2014 по январь 2019 года под видом «инвестиционной деятельности» подозреваемые завладели денежными взносами граждан более чем на 9,5 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Запорожской области при оперативном сопровождении УСС в Запорожской области ДСР Нацполиции Украины.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается не виновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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