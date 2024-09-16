Инвестиции в €40 миллиардов: в Украине начали принимать проекты от бизнеса в рамках программы UIF — Finance.ua

Инвестиции в €40 миллиардов: в Украине начали принимать проекты от бизнеса в рамках программы UIF Сегодня 17:43

Инвестиции в €40 миллиардов: в Украине начали принимать проекты от бизнеса в рамках программы UIF

В сентябре 2024 года в Украине официально начат прием заявок от бизнеса для участия в программе Ukraine Investment Framework — инструменте льготного кредитования и привлечении инвестиций.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко во время мероприятия «Экономическая политика Украины. Восстановление во время войны».

«Бизнес может получить льготное кредитование от UIF, которые, в свою очередь, покрываются от Еврокомиссии. Мы договорились с нашими коллегами от ЕС, что обязательная сумма по этой гарантии — 15% пойдет на поддержку малого и среднего бизнеса, 20% пойдет на финансирование зеленых проектов и 25% - на финансирование государственного сектора экономики», — сообщила Свириденко.

По ее словам, основными секторами для инвестирования определены энергетика, критические материалы, транспорт, промышленность, агропродовольственный сектор и IT-отрасль.

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«Чиновники ожидают, что благодаря мультипликационному эффекту эта программа может привлечь дополнительные 40 млрд евро инвестиций в экономику Украины», — отметила вице-премьер-министр.

Сбор предложений от бизнеса для участия в программе уже начался. Предприниматели, заинтересованные в получении льготного финансирования, могут подавать свои проекты на рассмотрение.

Стоит отметить, «Ukraine Investment Framework — это компонент Ukraine Facility, инструмент объемом 9,3 млрд евро. Благодаря разнообразным инструментам распределения рисков, смешанному финансированию и грантам UIF будет способствовать привлечению около 40 млрд евро в украинскую экономику в последующие годы».

Укрінформ По материалам:

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