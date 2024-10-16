Инвестиции: почему не следует вкладывать всё, что у вас есть — Finance.ua

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Инвестиции: почему не следует вкладывать всё, что у вас есть

Личные финансы
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Инвестиции: почему не следует вкладывать всё, что у вас есть
Инвестиции: почему не следует вкладывать всё, что у вас есть
Знакомо ли вам имя Билла Хванга? Это известный инвестор, суммы заработка которого измерялись в миллиардах. Почему «измерялись»? Потому что он потерял всё за… 2 дня. Да. За 2 дня. Это не преувеличение. Это вполне реальная история.
Билла Хванга никогда не вносили в десятку самых богатых людей в мире. Не было у него такого статуса. Но ему могли бы позавидовать все из этого списка. Почему? Смотрите… Джефф Безос деньги вложил в акции Amazon, Илон Маск — в активы своей Tesla. У Билла же Хванга были ликвидные 20 млрд долларов. Это значит, что он легко мог распоряжаться ими.
Как этот инвестор заработал свои деньги? Началось всё с основания фонда Tiger Asia Management. Фирма эта успела накопить активов более чем на 10 млрд долларов. И все, возможно, было бы хорошо, если бы не внимание SEC.
В США о таком никто не мечтает, потому что даже подозрения о возможности проведения этой Комиссией по ценным бумагам США проверок отпугивают от «виновника» всех коллег, партнеров. Даже если поводы не подтверждаются, отмыться трудно. Когда же информация доказана, можно говорить о 100% крахе.
Что же Билл Хванг? По результатам проверки он получил обвинение в использовании для продажи акций китайских банков конфиденциальной информации. Фонд Хванга пришлось закрыть. А штраф ему за такой проступок назначили в размере более 60 млн долларов.
Руки Билл Хванг не опустил. Он сделал новый шаг. Открыл семейный Archegos. При этом была использована существующая в американском законодательстве лазейка, благодаря которой семейные фонды освобождаются от необходимости регистрировать инвестиционных консультантов в SEC. Зачем это ему? Чтобы не раскрывать руководителей, владельцев, объемы и количество денежных активов в распоряжении. И это сработало. Фонд Archegos помог Хвангу сформировать его состояние. Но и здесь однажды произошла роковая ошибка.
Инвестор сделал массовые ставки на медийную компанию ViacomCBS. В результате они в портфеле утроились. И когда началось удешевление, брокеры, действовавшие от имени Archegos, массово стали их сбрасывать. Ходят слухи, что в фонде пользовались высоким кредитным плечом. Если бы условия были благоприятными, прибыль увеличивалась бы. Но в той ситуации увеличились исключительно убытки.
Фонд потерпел крах. Его руководитель и основатель Билл Хванг лишился своего состояния. Банки, которые с ним в то время сотрудничали, тоже серьезно пострадали.

Вывод

Нельзя вкладывать всё, какой бы привлекательной ни казалась инвестиция. Полностью от рисков застраховаться невозможно.
Читайте больше об инветициях в нашей статье:

Вы потеряете деньги, если будете делать, как эти инвесторы

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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