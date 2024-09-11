Инвестиции $72 млн до 2028 года. Почтовый оператор Meest объявил об экспансии в шесть стран Европы — Finance.ua
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Инвестиции $72 млн до 2028 года. Почтовый оператор Meest объявил об экспансии в шесть стран Европы

Фондовый рынок
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Основанная украинцем Ростиславом Кисилем почтово-логистическая группа Meest будет ежегодно инвестировать $18 млн до 2028 года в развитие собственной сети в ЕС. План экспансии группы подразумевает выход на рынки шести стран в Центральной и Восточной Европе.
Об этом пишет Forbes.
В мае 2024 года Meest International запустила новый логистический центр вблизи города Дембица в Польше в 170 км от границы. Хаб на 8000 кв. м способен обрабатывать 5000 посылок в час, рассказал Forbes операционный директор компании Александр Ваулин. Инвестиции — свыше €8 млн.
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«Это начало для развития новой сети в Европе, начинающейся с Польши», — объявил владелец группы Meest Ростислав Кисиль.
По его словам, к 2028 году отделения и логистические хабы Meest, кроме Польши, должны появиться в Венгрии, Словакии, Чехии, Румынии, Болгарии, Австрии и Греции. «Хотим стать серьезным игроком в этой части света», — объяснил Кисиль.
В экспансию в Центральной и Восточной Европе группа планирует вложить $72 млн до 2028 года или $18 млн ежегодно.
За четыре года сеть партнерских отделений и почтоматов Meest должна возрасти на 17% - до 350 000.
По материалам:
Forbes.ua
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