Инвестиции $72 млн до 2028 года. Почтовый оператор Meest объявил об экспансии в шесть стран Европы — Finance.ua

Инвестиции $72 млн до 2028 года. Почтовый оператор Meest объявил об экспансии в шесть стран Европы 11.09.2024, 02:26 — Фондовый рынок

Основанная украинцем Ростиславом Кисилем почтово-логистическая группа Meest будет ежегодно инвестировать $18 млн до 2028 года в развитие собственной сети в ЕС. План экспансии группы подразумевает выход на рынки шести стран в Центральной и Восточной Европе.

Об этом пишет Forbes.

В мае 2024 года Meest International запустила новый логистический центр вблизи города Дембица в Польше в 170 км от границы. Хаб на 8000 кв. м способен обрабатывать 5000 посылок в час, рассказал Forbes операционный директор компании Александр Ваулин. Инвестиции — свыше €8 млн.

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«Это начало для развития новой сети в Европе, начинающейся с Польши», — объявил владелец группы Meest Ростислав Кисиль.

По его словам, к 2028 году отделения и логистические хабы Meest, кроме Польши, должны появиться в Венгрии, Словакии, Чехии, Румынии, Болгарии, Австрии и Греции. «Хотим стать серьезным игроком в этой части света», — объяснил Кисиль.

В экспансию в Центральной и Восточной Европе группа планирует вложить $72 млн до 2028 года или $18 млн ежегодно.

За четыре года сеть партнерских отделений и почтоматов Meest должна возрасти на 17% - до 350 000.

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