Invest Talk Summit 2024: какими инсайдами будут делиться инвестиционные эксперты — Finance.ua

Invest Talk Summit 2024: какими инсайдами будут делиться инвестиционные эксперты Сегодня 09:50

Invest Talk Summit 2024: какими инсайдами будут делиться инвестиционные эксперты

Определены темы инвестиционной конференции Invest Talk Summit 2024 , которая состоится в Киеве уже в мае. Участников мероприятия ждут инсайды относительно инвестиционных стратегий, которые работают сейчас в Украине и в мире, а еще — много полезной и важной информации.

Кто из экспертов будет на мероприятии

Invest Talk Summit запланирован на 18 мая и продлится 7 часов — с 10:00 до 19:00. В течение этого времени участники смогут подискутировать со спикерами yf темs инвестиций. Специальными гостями станут:

Эрик Найман, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S. Спикер поднимет вопросы, касающиеся экономических прогнозов на 2024 год. Доклад будет касаться развития событий в контексте предоставления Украине международной помощи. Артем Щербина, директор по инвестициям Capital Times. Его доклад будет касаться ожиданий инвестиций в Украине и мире на следующие 3 года. В прошлом году на Invest Talk Summit Артем Щербина затрагивал тему экономического прогноза на 2024 год и делился ценными наблюдениями с участниками конференции. В этом году было принято решение пригласить его снова, поскольку эксперт продолжает углублять свои знания и опыт в сфере инвестирования и планирует поделиться им с участниками саммита. Андрей Масло, founder & CEO в Investudio. Тема доклада эксперта — Как получать пассивный доход от фондового рынка 1000 $ в месяц. Андрей Масло поделится инсайдами по поводу того, сколько нужно инвестировать ежемесячно, работает ли дивидендная стратегия, а также другими знаниями и наблюдениями. Иван Компан, финансист, основатель First Kyiv Investment Club. Спикер подробно проанализирует вопрос о том, как осознанно выбирать акции для своего портфеля. Участники мероприятия смогут узнать полезные сервисы и получить действенные советы. Тарас Гук, адвокат, ютубер, розничный инвестор. С гостями конференции будет говорить о неочевидных схемах и лайфхаках в инвестировании. Его свежий взгляд на стратегии инвестирования будет полезен участникам мероприятия. Кстати, Тарас Гук был отмечен на FinAwards 2024, где занял 3-е место в новой номинации Influencer года на Инвестиционном рынке.

Темы дискуссий

Гости саммита смогут лично приобщиться к дискуссиям, касающимся актуальных событий на инвестиционном рынке. Одна из ключевых тем — «Чего ждать украинскому рынку инвестиций в 2024 году, куда инвесторы будут вкладывать средства?». В рамках дискуссии участники мероприятия обсудят:

развитие геополитических событий и прогнозирование их влияния на рынки;

перспективы реструктуризации внешнего долга Украины, отрицательный, положительный для Украины сценарий, наиболее вероятный сценарий развития событий;

влияние реструктуризации внешнего долга Украины на рынки: фондовый, валютный, инвестиции в Украину.

Модератором разговора выступит Алексей Козырев.

Среди участников дискуссий будут эксперты:

Сергей Фурса, заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital

Артем Щербина, директор по инвестициям Capital Times;

Тарас Котович, старший финансовый аналитик группы ICU;

Денис Сычков, принципал Horizon Capital.

До мероприятия остается еще несколько недель, так что перечень тем для дискуссий будет дополняться. Поэтому ждем полного расписания событий. А пока те, кто интересуется инвестициями, могут приобрести билеты на мероприятие. Принять участие можно как оффлайн, так и онлайн. К тому же, все, кто приобретет билеты, автоматически становятся участниками розыгрыша призов, который состоится во время Invest Talk Summit.

Помогают с проведением саммита

Организаторам инвестиционной конференции — сайтам Минфин и Finance.ua в этом году с проведением мероприятия помогают надежные партнеры. Среди них компании «Твоє Коло» и Zeminvest, которые предлагают физлицам инвестировать земельные участки, чтобы в дальнейшем сдавать их в аренду и получать пассивный доход. Еще одним партнером проведения Invest Talk Summit 2024 года является проект «Семейные молочные фермы», который предлагает инвестировать в сельское хозяйство, привлекая деньги частных инвесторов для развития бизнеса. Среди партнеров также REIT компания «Inzhur», цель которой — объединить совладельцев для инвестирования и владения прибыльной недвижимостью.

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