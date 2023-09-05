Интерсити в Польше снижает цены на проездные билеты — Finance.ua

Интерсити в Польше снижает цены на проездные билеты Сегодня 08:30 — Личные финансы

Интерсити в Польше снижает цены на проездные билеты

PKP Intercity объявляет о снижении цен на абонементные билеты. Это касается 20 маршрутов по всей стране.

Больше всего сэкономят пассажиры на маршруте Скаржиско-Камяна-Суходнов.

«PKP Intercity входит в новый учебный год со значительным снижением цен на месячные билеты. Таким образом, национальный перевозчик хочет поощрить больше пассажиров выбрать наиболее экологически чистый вид общественного транспорта — железную дорогу», — сообщает национальный перевозчик.

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Изменение прейскуранта вступит в силу 1 сентября и охватит 930 участков по всей Польше. Широкий диапазон скидок — от 1 злотого до 239 злотых и зависит от существующих цен и уровня наполненности поездов на выбранных маршрутах.

Скидки на некоторых участках в Поморском, Свентокшиском и Подкарпатском воеводствах могут составить даже 67 процентов. Несколько меньше они будут для пассажиров из Нижнесилезского, Куявско-Поморского, Малопольского, Мазовецкого, Силезского, Варминско-Мазурского и Великопольского воеводств.

uamedia По материалам:

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