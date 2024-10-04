Интернет-магазины vs оффлайн: что выбирают украинцы — Finance.ua
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Интернет-магазины vs оффлайн: что выбирают украинцы

Финтех и Карты
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Интернет-магазины vs оффлайн: что выбирают украинцы
Интернет-магазины vs оффлайн: что выбирают украинцы
По данным исследования Gradus Research, в Украине в 2023 году 26% респондентов предпочитали исключительно покупки в Интернете, что демонстрирует стабильное развитие онлайн-торговли в стране.
29% украинцев выбирали только оффлайн-магазины. Это свидетельствует о том, что, несмотря на рост онлайн-торговли, значительная часть населения продолжает использовать традиционные способы шопинга. То есть почти треть людей предпочитает физические магазины для покупок.
Онлайн-шоппингОффлайн-шоппингКомбинированный
26%29%45%
В то же время, 45% украинцев комбинируют онлайн- и оффлайн-покупки, подчеркивая постепенный переход к цифровым платформам.
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В общем, эти данные свидетельствуют о том, что более половины населения активно использует Интернет для покупок, независимо от того, это единственный способ шопинга, или дополнение к традиционным оффлайн-покупкам.
Также исследование выявило, что значительная часть украинцев тратит деньги на такие категории как электроника, одежда, косметика и продукты. Это подчеркивает разнообразие товаров, доступных в онлайн-магазинах, и изменение потребительских привычек, даже в условиях войны.

О преимуществах и недостатках онлайн- и оффлайн-шопинга читайте в статье по ссылке.🛒

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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