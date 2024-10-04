Интернет-магазины vs оффлайн: что выбирают украинцы — Finance.ua

Интернет-магазины vs оффлайн: что выбирают украинцы Сегодня 08:32 — Финтех и Карты

Интернет-магазины vs оффлайн: что выбирают украинцы

По данным исследования Gradus Research, в Украине в 2023 году 26% респондентов предпочитали исключительно покупки в Интернете, что демонстрирует стабильное развитие онлайн-торговли в стране.

29% украинцев выбирали только оффлайн-магазины. Это свидетельствует о том, что, несмотря на рост онлайн-торговли, значительная часть населения продолжает использовать традиционные способы шопинга. То есть почти треть людей предпочитает физические магазины для покупок.

Онлайн-шоппинг Оффлайн-шоппинг Комбинированный 26% 29% 45%

В то же время, 45% украинцев комбинируют онлайн- и оффлайн-покупки, подчеркивая постепенный переход к цифровым платформам.

Читайте также Украинцы получили более 8 миллионов гривен кешбэка: на что тратят больше всего

В общем, эти данные свидетельствуют о том, что более половины населения активно использует Интернет для покупок, независимо от того, это единственный способ шопинга, или дополнение к традиционным оффлайн-покупкам.

Также исследование выявило, что значительная часть украинцев тратит деньги на такие категории как электроника, одежда, косметика и продукты. Это подчеркивает разнообразие товаров, доступных в онлайн-магазинах, и изменение потребительских привычек, даже в условиях войны.

О преимуществах и недостатках онлайн- и оффлайн-шопинга читайте в статье по ссылке.🛒

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.