Интернет-магазин нумизматической продукции НБУ вводит верификацию пользователей — Finance.ua
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Интернет-магазин нумизматической продукции НБУ вводит верификацию пользователей

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Интернет-магазин нумизматической продукции НБУ вводит верификацию пользователей
Интернет-магазин нумизматической продукции НБУ вводит верификацию пользователей
С 3 февраля 2025 года интернет-магазин нумизматической продукции НБУ вводит верификацию пользователей через Систему BankID НБУ.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Зарегистрированные пользователи, уже имеющие учетную запись (аккаунт) на сайте интернет-магазина, получат соответствующее сообщение на электронный адрес, указанный ими при регистрации. После этого им будет доступна процедура верификации.
Новые пользователи, которые будут регистрироваться на сайте интернет-магазина с 03 февраля 2025 года, смогут пройти идентификацию и верификацию личности с использованием Системы BankID НБУ сразу во время регистрации.

Как пройти верификацию через систему BankID НБУ

Для успешной верификации пользователя через Систему BankID НБУ нужно сделать следующие шаги:
  • нажать на отметку с логотипом «BankID НБУ», отображенную на экране пользователя при входе в личный кабинет интернет-магазина;
  • после перенаправления на страницу Системы BankID НБУ выбрать из списка один из банков Украины, где у пользователя уже есть открытый счет;
  • пройти многофакторную аутентификацию на стороне выбранного банка;
  • предоставить банку согласие на передачу персональных данных.
После прохождения процедуры верификации пользователь будет проинформирован о ее результате в личном кабинете.
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Также в Нацбанке обратили внимание, что:
  • верификация зарегистрированных пользователей интернет-магазина будет осуществляться поэтапно. Ожидайте соответствующего уведомления о необходимости прохождения верификации. До получения такого уведомления зарегистрированные пользователи могут пользоваться услугами интернет-магазина без верификации;
  • для пользователей, подтвердивших свои учетные данные с использованием Системы BankID НБУ, дальнейшая аутентификация в личном кабинете интернет-магазина (для входа) будет осуществляться с использованием существующих идентификаторов (электронная почта и пароль) без повторного подтверждения личности с использованием Системы BankID НБУ;
  • в случае обнаружения дублирования учетных данных пользователя дублируемый аккаунт будет автоматически заблокирован.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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