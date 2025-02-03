Интернет-магазин нумизматической продукции НБУ вводит верификацию пользователей — Finance.ua

Интернет-магазин нумизматической продукции НБУ вводит верификацию пользователей Сегодня 15:47

Интернет-магазин нумизматической продукции НБУ вводит верификацию пользователей

С 3 февраля 2025 года интернет-магазин нумизматической продукции НБУ вводит верификацию пользователей через Систему BankID НБУ.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Зарегистрированные пользователи, уже имеющие учетную запись (аккаунт) на сайте интернет-магазина, получат соответствующее сообщение на электронный адрес, указанный ими при регистрации. После этого им будет доступна процедура верификации.

Новые пользователи, которые будут регистрироваться на сайте интернет-магазина с 03 февраля 2025 года, смогут пройти идентификацию и верификацию личности с использованием Системы BankID НБУ сразу во время регистрации.

Как пройти верификацию через систему BankID НБУ

Для успешной верификации пользователя через Систему BankID НБУ нужно сделать следующие шаги:

нажать на отметку с логотипом «BankID НБУ», отображенную на экране пользователя при входе в личный кабинет интернет-магазина;

после перенаправления на страницу Системы BankID НБУ выбрать из списка один из банков Украины, где у пользователя уже есть открытый счет;

пройти многофакторную аутентификацию на стороне выбранного банка;

предоставить банку согласие на передачу персональных данных.

После прохождения процедуры верификации пользователь будет проинформирован о ее результате в личном кабинете.

Читайте также НБУ назвал самые распространенные банкноты и монеты в Украине

Также в Нацбанке обратили внимание, что:

верификация зарегистрированных пользователей интернет-магазина будет осуществляться поэтапно . Ожидайте соответствующего уведомления о необходимости прохождения верификации. До получения такого уведомления зарегистрированные пользователи могут пользоваться услугами интернет-магазина без верификации;

. Ожидайте соответствующего уведомления о необходимости прохождения верификации. До получения такого уведомления зарегистрированные пользователи могут пользоваться услугами интернет-магазина без верификации; для пользователей, подтвердивших свои учетные данные с использованием Системы BankID НБУ, дальнейшая аутентификация в личном кабинете интернет-магазина (для входа) будет осуществляться с использованием существующих идентификаторов (электронная почта и пароль) без повторного подтверждения личности с использованием Системы BankID НБУ;

в случае обнаружения дублирования учетных данных пользователя дублируемый аккаунт будет автоматически заблокирован.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.