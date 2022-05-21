Интернет-корпорация ICANN выделила Украине 1 миллион долларов на поддержку доменной системы — Finance.ua
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Интернет-корпорация ICANN выделила Украине 1 миллион долларов на поддержку доменной системы

Сегодня 07:13Фондовый рынок
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В Министерстве цифровой трансфорации Украины сообщили, что интернет-корпорация ICANN выделила Украине $1 млн на поддержку доменной системы.
Об этом пишет пресс-служба Минцифры в Telegram.
В министерстве напомнили, что работа доменной системы — критически важная составляющая работы интернета.
Именно благодаря доменам мы привыкли заходить на веб-сайты с помощью понятных адресов, например google.com или apple.com.
После начала российского вторжения доменная система Украины испытала массированные кибератаки. Поэтому необходимо было ее обезопасить и укрепить, чтобы украинцы и дальше могли искать, получать и распространять информацию в интернете.
Для этого Минцифры совместно с украинскими стейкхолдерами доменной индустрии договорились, что интернет-корпорация ICANN выделит Украине финансирование в размере $1 млн финансовой помощи для обеспечения бесперебойного доступа в интернет", — говорится в сообщении.
В Минцифры добавили, что совместно с командами интернет-провайдеров, администраторов и регистраторов доменов продолжают поддерживать стабильную работу интернета в условиях вооруженной агрессии.
По материалам: Економічна Правда
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