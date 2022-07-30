Intel Raptor Lake не получит новую архитектуру — Finance.ua

Intel Raptor Lake не получит новую архитектуру Сегодня 04:48 — Фондовый рынок

Компания Intel готовится к презентации новых процессоров Raptor Lake, которые будут иметь ту же архитектуру, что и Alder Lake. Согласно документам Intel TMA, ядра Raptor Cove в будущих процессорах и Golden Cove в актуальных процессорах в плане архитектуры идентичны, но в новых ядрах будут некоторые оптимизации. Ранее инсайдеры уже утверждали, что Raptor Lake станет скорее минорным обновлением по сравнению с Alder Lake.

Малые ядра Gracemont вообще перейдут в новые процессоры в таком же виде, но при этом в максимальной конфигурации их количество увеличится вдвое. Стоит отметить, что Raptor Lake довольно ощутимо обгоняют Alder Lake во многих задачах. Такие улучшения достигаются благодаря более высоким частотам, большему объему кэша и другим улучшениям в больших ядрах.

При этом совершенно новым поколением станет уже следующее поколение процессоров Intel, Meteor Lake. Эти процессоры должны быть представлены уже в конце следующего года или в начале 2024 года. Они будут иметь совершенно новые ядра, обновленный iGPU и 7-нанометровый техпроцесс (который будет называться Intel 4).

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