Intel приостанавливает все поставки клиентам в Россию и Беларусь — Finance.ua

Intel приостанавливает все поставки клиентам в Россию и Беларусь

Сегодня 18:33 — Фондовый рынок

Корпорация Intel объявила, что приостанавливает все поставки клиентам в Россию и Беларусь.

Об этом говорится в заявлении компании.

«Intel осуждает вторжение России в Украину, и мы приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Беларуси. Наши мысли со всеми пострадавшими от этой войны, включая людей Украины и окружающих стран», — заявили в Intel.

«Мы работаем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто имеет тесные связи с этим регионом», — добавили в компании.

Intel добавил, что запустил кампанию пожертвований через Intel Foundation, которая уже собрала более 1,2 миллиона долларов в помощь беженцам.

"Мы гордимся работой, которую проводят наши команды в близлежащих районах, включая Польшу, Германию и Румынию, чтобы помочь беженцам.

Мы будем и дальше поддерживать народ Украины и мировое сообщество, призывая к немедленному прекращению этой войны и быстрому возвращению к миру", — резюмировали в Intel.

Intel — американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов.

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