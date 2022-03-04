Intel приостанавливает все поставки клиентам в Россию и Беларусь — Finance.ua
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Intel приостанавливает все поставки клиентам в Россию и Беларусь

Сегодня 18:33Фондовый рынок
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Корпорация Intel объявила, что приостанавливает все поставки клиентам в Россию и Беларусь.
Об этом говорится в заявлении компании.
«Intel осуждает вторжение России в Украину, и мы приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Беларуси. Наши мысли со всеми пострадавшими от этой войны, включая людей Украины и окружающих стран», — заявили в Intel.
«Мы работаем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто имеет тесные связи с этим регионом», — добавили в компании.
Intel добавил, что запустил кампанию пожертвований через Intel Foundation, которая уже собрала более 1,2 миллиона долларов в помощь беженцам.
"Мы гордимся работой, которую проводят наши команды в близлежащих районах, включая Польшу, Германию и Румынию, чтобы помочь беженцам.
Мы будем и дальше поддерживать народ Украины и мировое сообщество, призывая к немедленному прекращению этой войны и быстрому возвращению к миру", — резюмировали в Intel.
Intel — американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов.
По материалам: Економічна Правда
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