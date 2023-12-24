Intel планирует выпустить новые графические процессоры Battlemage в 2024 году — Finance.ua

Intel планирует выпустить новые графические процессоры Battlemage в 2024 году 24.12.2023, 01:23 — Технологии&Авто

Intel планирует выпустить новые графические процессоры Battlemage в 2024 году

Утечка внутренних документов ранее указывала на то, что Intel собирается выпустить вторую линейку специализированных графических процессоров в 2024 году. Теперь компания запустила последнюю серию процессоров в Японии и представила официальную дорожную карту, содержащую четкое подтверждение планов выпуска Battlemage.

На слайде презентации, описывающей последнюю дорожную карту Intel, показано, что компания запланировала выпуск графических процессоров Arc Battlemage на 2024 год, что подтверждает предыдущие утечки и слухи.

В следующем году второе поколение массовых графических процессоров Intel и первые в истории карты для энтузиастов могут составить конкуренцию линейке AMD RDNA 4 и, возможно, GeForce RTX 5000 от NVIDIA.

Презентация Intel, посвященная запуску процессоров Meteor Lake в Японии, была в основном сосредоточена на планах и амбициях компании в области ИИ. Однако на одном из слайдов был раздел для графических процессоров под названием «будущие продукты» на 2024 год с изображением графического чипа Battlemage, что впервые публично указывает на то, что новые специализированные графические процессоры будут выпущены в следующем году.

Утечки в течение 2023 года внесли Battlemage в дорожную карту компании на 2024 год и перечислили ряд улучшений. Основанный на архитектуре Xe2 HPG и 4-нм техпроцессе TSMC, Battlemage будет иметь улучшенную производительность трассировки лучей, обновленные возможности DeepLink и новую технологию машинного обучения. Машинное обучение может включать в себя ExtraSS — технологию генерации кадров с ИИ, которую недавно представила Intel.

Карты Alchemist испытали проблемы с запуском в 2022 году, поскольку Intel пыталась доставить графические процессоры в ранее подтвержденные сроки, а их драйверы плохо работали с играми DirectX 11 и DirectX 9. К счастью, многочисленные обновления ПО помогли улучшить производительность.

Компания подтвердила, что Battlemage постарается конкурировать в сегменте энтузиастов. Если линейка будет выпущена в 2024 году, она будет конкурировать с серией AMD RDNA 4 и обновленными картами RTX 4000 Super от NVIDIA. Будущая RTX 5000 от Team Green также может выйти на рынок в следующем году, но есть вероятность задержки до 2025 года.

В презентации Intel также говорилось, как компания перенесла интегрированные графические процессоры Meteor Lake на архитектуру Xe, которая используется в Alchemist. Компания утверждает, что результаты выгодно отличаются от iGPU AMD Zen 4, а Meteor Lake может использовать масштабирование на основе машинного обучения для дальнейшего повышения производительности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.