Intel планирует большое сокращение работников — Finance.ua

Intel планирует большое сокращение работников Сегодня 03:20 — Фондовый рынок

Intel планирует большое сокращение работников

Рынок персональных компьютеров испытывает сильный спад продаж. После двух мощных для рынка лет пандемии продажи существенно сокращаются, а производители в лучшем случае приостанавливают набор новых сотрудников.

Согласно данным IDC, топовые производители за третий квартал текущего года потеряли от восьми до 28% продаж по сравнению с этим периодом год назад (лишь у Apple дела пошли в гору). Компания Intel еще не обнародовала свой отчет, но аналитики прогнозируют 15-процентное уменьшение прибыли в этом году.

Поэтому в компании планируется большое сокращение персонала. Сейчас у Intel есть 113 700 работников, тысячи из которых могут скоро потерять работу. Ссылаясь на собственные источники в компании, Bloomberg сообщает , что в первую очередь сокращения коснутся отделов продаж и маркетинга, которые могут уменьшиться на 20%.

Произойдет это в период обнародования отчетности за третий квартал текущего года, которое запланировано на 27 октября.

«Результаты этого квартала могут обозначить историческое замедление рынка ПК, — заявила ведущий аналитик Gartner Микако Китагава (Mikako Kitagawa). — Сезонные продажи „Назад в школу“ завершились нелестными результатами, вопреки массовым акциям и падению цен. Так произошло из-за отсутствия потребности, поскольку многие потребители покупали новые ПК в последние два года. Со стороны бизнеса геополитическая и экономическая неопределенность привели к более избирательным затратам на ИТ, и ПК не были на первом месте в списке приоритетов».

В прошлом квартале Intel уже фиксировала потерю 25% продаж, что сократило прибыль на 22%. Компания потеряла полмиллиарда долларов по сравнению с показателями за такой период в 2021 году. Тогда CEO Intel Пэт Хелсингер (Pat Gelsinger) подчеркнул, что компания планирует уменьшение основных расходов на 2022 год и будет искать дополнительные возможности их сокращения на вторую половину года. Именно этим и может стать сокращение персонала.

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