Ford возвращается на рынок: производство автомобилей в Индии возобновляется после трехлетней паузы — Finance.ua
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Ford возвращается на рынок: производство автомобилей в Индии возобновляется после трехлетней паузы

Фондовый рынок
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Ford возвращается на рынок: производство автомобилей в Индии возобновляется после трехлетней паузы
Ford возвращается на рынок: производство автомобилей в Индии возобновляется после трехлетней паузы
Американский автопроизводитель планирует использовать законсервированный завод в Тамилнаде для производства автомобилей на экспорт.
Об этом сообщает Financial Times.
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Ford планирует перезапустить законсервированный завод в Индии через три года после того, как американский автопроизводитель заявил, что прекращает производство автомобилей в самой населенной стране мира.
Сообщается, что решение Ford появилось в то время, когда правительство Индии стремится привлечь миллиарды долларов инвестиций от международных автопроизводителей, чтобы разнообразить цепочки поставок от Китая, геополитического конкурента, доминировавшего в продажах электромобилей.
Компания Ford работала в Индии почти три десятилетия, прежде чем объявила о закрытии производства в стране в 2021 году после того, как ей не удалось завоевать огромный внутренний рынок.
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Пытаясь создать большее количество рабочих мест для своей многочисленной и разочарованной молодой рабочей силы, Индия пытается привлечь новые инвестиции, предлагая сниженные тарифы на дорогие импортные электромобили для компаний, которые обязуются производить их в стране в течение трех лет.
По материалам:
Економічна Правда
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