Ford возвращается на рынок: производство автомобилей в Индии возобновляется после трехлетней паузы — Finance.ua

Ford возвращается на рынок: производство автомобилей в Индии возобновляется после трехлетней паузы Сегодня 22:23 — Фондовый рынок

Ford возвращается на рынок: производство автомобилей в Индии возобновляется после трехлетней паузы

Американский автопроизводитель планирует использовать законсервированный завод в Тамилнаде для производства автомобилей на экспорт.

Об этом сообщает Financial Times.

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Ford планирует перезапустить законсервированный завод в Индии через три года после того, как американский автопроизводитель заявил, что прекращает производство автомобилей в самой населенной стране мира.

Сообщается, что решение Ford появилось в то время, когда правительство Индии стремится привлечь миллиарды долларов инвестиций от международных автопроизводителей, чтобы разнообразить цепочки поставок от Китая, геополитического конкурента, доминировавшего в продажах электромобилей.

Компания Ford работала в Индии почти три десятилетия, прежде чем объявила о закрытии производства в стране в 2021 году после того, как ей не удалось завоевать огромный внутренний рынок.

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Пытаясь создать большее количество рабочих мест для своей многочисленной и разочарованной молодой рабочей силы, Индия пытается привлечь новые инвестиции, предлагая сниженные тарифы на дорогие импортные электромобили для компаний, которые обязуются производить их в стране в течение трех лет.

Економічна Правда По материалам:

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