Ford представил уютный недорогой автодом — Finance.ua

Ford представил уютный недорогой автодом Сегодня 05:46 — Технологии&Авто

Ford представил уютный недорогой автодом

Линейку Ford Transit Custom пополнили новые версии Nugget. Минивэн превратили в компактный автодом и покажут его публике на выставке кемперов в Дюссельдорфе.

Об этом сообщается на официальном сайте Ford.

Фото: Ford

Новый Ford Transit Custom Nugget предлагается в стандартной или удлиненной версии. Также можно выбрать автодом повышенной проходимости Active с увеличенным клиренсом, пластиковым обвесом и 17-дюймовыми шинами.

Фото: Ford

Крыша Ford Transit Custom Nugget поднимается. В салоне установлены поворотные передние кресла, а задние сиденья можно разложить и превратить в кровать.

Кроме того, есть раскладной столик и небольшая раковина с бойлером, а за доплату в удлиненной модификации доступны миникухня, подогрев кровати и шкафы.

Фото: Ford

Дом на колесах Ford Transit Custom Nugget предлагают с 2,0-литровым 170-сильным турбодизелем (с расходом 8,5−9,1 л/100км) и в 233-сильной гибридной плагин-версии, которая способна передвигаться на электротяге. За доплату доступен полный привод.

Фокус По материалам:

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