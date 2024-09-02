Ford представил уютный недорогой автодом — Finance.ua

Ford представил уютный недорогой автодом
Линейку Ford Transit Custom пополнили новые версии Nugget. Минивэн превратили в компактный автодом и покажут его публике на выставке кемперов в Дюссельдорфе.
Об этом сообщается на официальном сайте Ford.
Новый Ford Transit Custom Nugget предлагается в стандартной или удлиненной версии. Также можно выбрать автодом повышенной проходимости Active с увеличенным клиренсом, пластиковым обвесом и 17-дюймовыми шинами.
Крыша Ford Transit Custom Nugget поднимается. В салоне установлены поворотные передние кресла, а задние сиденья можно разложить и превратить в кровать.
Кроме того, есть раскладной столик и небольшая раковина с бойлером, а за доплату в удлиненной модификации доступны миникухня, подогрев кровати и шкафы.
Дом на колесах Ford Transit Custom Nugget предлагают с 2,0-литровым 170-сильным турбодизелем (с расходом 8,5−9,1 л/100км) и в 233-сильной гибридной плагин-версии, которая способна передвигаться на электротяге. За доплату доступен полный привод.
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