Фонд гарантирования выставил на повторную продажу лот активов Укрстройинвестбанка — Finance.ua
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Фонд гарантирования выставил на повторную продажу лот активов Укрстройинвестбанка

Фондовый рынок
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Фонд гарантирования выставил на повторную продажу лот активов Укрстройинвестбанка
Фонд гарантирования выставил на повторную продажу лот активов Укрстройинвестбанка
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу лот активов АО «Укрстройинвестбанк» с гостиничным комплексом на Закарпатье в залоге.
3 октября 2024 года в системе Prozorro. Продажи состоится аукцион по продаже активов АО «Укрстройинвестбанк», ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов. На повторные торги в составе лота GL19N026586 выставлены права требования по кредитным договорам и дебиторская задолженность.
В обеспечение выполнения обязательств перед банком оформлен гостиничный комплекс в Закарпатье (с. Поляна) общей площадью 341,9 кв. м, состоящий из нескольких коттеджей.
На продажу выставлено не залоговое имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.
Начальная цена — 48,7 млн грн, что соответствует общей задолженности по активам.
Торги будут проходить по голландской модели аукциона. Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. На нескольких предыдущих торгах, в частности, по английской модели аукциона, активы не нашли своего покупателя.
Подробная информация об активах и условиях участия в торгах — по ссылке. Публичные паспорта активов доступны для просмотра здесь.
Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО «Укрстройинвестбанк».
По материалам:
Finance.ua
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