Intel начала производство чипов для майнинга криптовалюты — Finance.ua

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Intel начала производство чипов для майнинга криптовалюты

Финтех и Карты
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Intel начала производство чипов для майнинга криптовалюты
Intel начала производство чипов для майнинга криптовалюты
Американская компания-разработчик электронных устройств и компьютерных элементов Intel заявила о начале поставок ASIC-чипов для майнинга Bitcoin.
Об этом сообщил вице-президент подразделения Intel по программному обеспечению Раджа Кодури на своем аккаунте в Твиттере: «Команда Intel AXG Custom Compute теперь поставляет ASIC Blockscale. Первый продукт всегда незабываем, приветствую команду. Рад видеть, как Argo Blockchain, GRIID Infrastructure и HIVE Blockchain импровизируют с нашим ASIC-чипом».
Компания HIVE Blockchain Technologies, Argo Blockchain, GRIID Infrastructure и Block являются первыми заказчиками ASIC-чипов.

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Напомним, Intel — не единственная компания, заинтересовавшаяся производством чипов для майнинга. Так, недавно мировой технологический гигант Samsung заявил о начале производства чипов по новой 3-нанометровой (нм) технологии, их можно будет использовать для майнинга криптовалют. Очевидно, что компании обратили внимание на снижение рентабельности майнинга из-за роста цен на электроэнергию и решили действовать решительно в этом направлении.
Кстати, на платформе aStake можно пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования с минимальными инвестициями от $15.

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По материалам:
noworries
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