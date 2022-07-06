Intel начала производство чипов для майнинга криптовалюты — Finance.ua

Intel начала производство чипов для майнинга криптовалюты Сегодня 23:59 — Финтех и Карты

Intel начала производство чипов для майнинга криптовалюты

Американская компания-разработчик электронных устройств и компьютерных элементов Intel заявила о начале поставок ASIC-чипов для майнинга Bitcoin.

Об этом сообщил вице-президент подразделения Intel по программному обеспечению Раджа Кодури на своем аккаунте в Твиттере: «Команда Intel AXG Custom Compute теперь поставляет ASIC Blockscale. Первый продукт всегда незабываем, приветствую команду. Рад видеть, как Argo Blockchain, GRIID Infrastructure и HIVE Blockchain импровизируют с нашим ASIC-чипом».

Компания HIVE Blockchain Technologies, Argo Blockchain, GRIID Infrastructure и Block являются первыми заказчиками ASIC-чипов.

Напомним, Intel — не единственная компания, заинтересовавшаяся производством чипов для майнинга. Так, недавно мировой технологический гигант Samsung заявил о начале производства чипов по новой 3-нанометровой (нм) технологии, их можно будет использовать для майнинга криптовалют. Очевидно, что компании обратили внимание на снижение рентабельности майнинга из-за роста цен на электроэнергию и решили действовать решительно в этом направлении.

Кстати, на платформе aStake можно пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования с минимальными инвестициями от $15.

noworries По материалам:

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