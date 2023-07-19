Intel инвестирует $9 млн в роботов-гуманоидов Figure, которые на днях сделали свои первые шаги — Finance.ua

Intel инвестирует $9 млн в роботов-гуманоидов Figure, которые на днях сделали свои первые шаги
Глобальный инвестиционный фонд компании Intel направит миллионные инвестиции в Figure для ускорения разработки Figure 01 — автономного робота-гуманоида компании, который на этой неделе отличился своими первыми шагами.
Средства в размере $9 млн помогут Figure построить «конвейер ИИ-данных» для автономных операций и подтолкнут компанию к коммерциализации.
Инвестиции Intel Capital дополнят финансирование от Parkway Venture Capital, Brett Adcock, Aliya Capital, Bold Capital Partners, Tamarack Global, FJ labs и бывшего генерального директора KUKA Robotics Тела Ройтера.
Несколько месяцев назад модель Figure 01 вошла в фазу тестирований и, что немаловажно — менее чем через год после основания компании сделала свои первые шаги (что является одним из самых быстрых достижений в истории разработки роботов-гуманоидов).
«Эта инвестиция вместе с глобальными ресурсами и опытом команды Intel поможет ускорить рост и успех Figure», — сказал Бретт Адкок, основатель и генеральный директор Figure.
В Intel Capital в свою очередь заявили о значительном потенциале Figure к «изменению представления мира об искусственном интеллекте».
Figure — это компания из Саннивейла, Калифорния, с 50 сотрудниками, разрабатывающими автономных роботов-гуманоидов общего назначения, управляемых ИИ. По словам компании, ее «творения» предназначены для решения проблемы с нехваткой рабочей силы, выполнения нежелательных или опасных работ и поддержки цепи поставок в глобальном масштабе.
Над собственными версиями роботов-гуманоидов общего назначения работают Tesla, Apptronik и Open 1X. Однако, если компания Илона Маска позиционирует свою разработку как «работа для всего», то Figure сосредотачивается именно на промышленных складских программах для начала.
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