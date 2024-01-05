Интеграция искусственного интеллекта и обновление устройств обеспечат рост продаж ПК в 2024 году — аналитики Сегодня 03:43 — Технологии&Авто

Интеграция искусственного интеллекта и обновление устройств обеспечат рост продаж ПК в 2024 году — аналитики

По мнению аналитиков, спад продаж персональных компьютеров, скорее всего, закончится в следующем году, поскольку потребители, похоже, готовы покупать новые ПК. Кроме того, спрос на устройства, оснащенные функциями искусственного интеллекта, еще больше подтолкнет рынок.

«В конце тяжелого года для рынка ПК наконец-то появился повод для оптимизма. Canalys ожидает, что рынок ПК вернется к росту на 8% в 2024 году, поскольку клиенты стремятся обновить ПК эпохи пандемии и появляются новые устройства с поддержкой искусственного интеллекта», — заявили аналитики Бен Кэдди и Кирен Джессоп.

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В Canalys также считают, что прекращение поддержки операционной системы Windows 10 с 14 октября 2025 г. «может помешать сотням миллионов устройств получить вторую жизнь», что будет способствовать дальнейшему увеличению продаж новых ПК. И это, вероятно, вызывает резкое увеличение количества электронных отходов.

«Ожидается, что большая и устаревшая база коммерческих ПК, превысившая четырехлетний рубеж до 2024 года, потребует обновления, что совпадает с неотложной потребностью в переходе на Windows 11», — сообщает исследовательская компания IDC.

В IDC ожидают, что на следующий год рынок ПК может вырасти на 3,4% по сравнению с 2023 годом.

Предварительные данные IDC показали, что в 2020 году наблюдался самый высокий рост мировых продаж ПК с 2010 года, чему способствовал переход к удаленной работе и обучению, вызванный пандемией. Но с начала 2022 года поставки последовательно сокращались ежеквартально, что было вызвано макроэкономическими трудностями, слабым розничным и коммерческим спросом, а также пересмотром ІТ-бюджетов.

По мнению Canalys, бум генеративного искусственного интеллекта может повысить продажу ПК, поскольку потребители активно стремятся интегрировать функции ИИ, повышающие продуктивность и качество досуга. Canalys прогнозирует, что 60% компьютеров, проданных в 2027 году, будут оснащены ИИ.

По мнению аналитиков IDC, первоначально ПК со встроенным ИИ будут ориентированы на определенные сегменты корпоративного рынка. Но благодаря снижению затрат и увеличению количества вариантов использования, они смогут найти путь на более широкий рынок.

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