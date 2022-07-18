Instagram запускает платные подписки: как это работает и сколько стоит — Finance.ua
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Instagram запускает платные подписки: как это работает и сколько стоит

Технологии&Авто
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Instagram запускает платные подписки: как это работает и сколько стоит
Instagram запускает платные подписки: как это работает и сколько стоит
Генеральный директор Instagram Адам Моссери объявил о запуске новой функции, которая позволит блоггерам предлагать платную подписку на свой контент.
Подписаться можно на обычные публикации, сторис и прямые эфиры. Донат также позволяет общаться в групповом чате с автором.
После оформления платной подписки для пользователей появится специальная вкладка «Subscriber Home», где можно будет увидеть материалы, доступные только для них.
При этом в профиле самих подписчиков будет появляться специальный фиолетовый значок с короной, указывающий на поддержку блоггера. Судя по всему, его можно будет увидеть только в том случае, если пользователь оставит комментарий под публикацией автора.
Авторы сами устанавливают сумму выплат — 0,99 доллара до 99,99 доллара. При этом Моссери не говорит о том, какой процент из этой суммы компания будет забирать себе.
По словам Моссери, платформа стремится стать «лучшим местом в интернете для заработка авторов». Гендиректор отметил, что функцию уже успели протестовать несколько блоггеров, а теперь она распространяется на большее количество.
По материалам:
Телеканал 24
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