Instagram тестирует новую функцию «Заметки»: краткие сообщения на 24 часа — Finance.ua
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Instagram тестирует новую функцию «Заметки»: краткие сообщения на 24 часа

Технологии&Авто
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Instagram тестирует новую функцию «Заметки», с помощью которой можно будет постить краткие сообщения, которые исчезнут через 24 часа, пишет TechCrunch.
Примечания будут появляться над сообщениями в директе. Их можно распространять среди «близких» друзей или среди всех, кто за вами следит.
«Мы всегда работаем над тем, как помочь вам лучше общаться в Instagram. Сейчас мы тестируем Notes, чтобы люди могли быстро делиться мыслями со своими друзьями, с небольшой группой людей», — сказал представитель Meta.
Пользователям не будут приходить уведомления о новых заметках друзей. Функция работает в тестовом режиме.
Instagram тестирует новую функцию «Заметки»: краткие сообщения на 24 часа
По материалам:
The Village Україна
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