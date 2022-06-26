Instagram тестирует новую функцию «Заметки»: краткие сообщения на 24 часа — Finance.ua

Instagram тестирует новую функцию «Заметки»: краткие сообщения на 24 часа Сегодня 05:18 — Технологии&Авто

Instagram тестирует новую функцию «Заметки», с помощью которой можно будет постить краткие сообщения, которые исчезнут через 24 часа, пишет TechCrunch.

Примечания будут появляться над сообщениями в директе. Их можно распространять среди «близких» друзей или среди всех, кто за вами следит.

«Мы всегда работаем над тем, как помочь вам лучше общаться в Instagram. Сейчас мы тестируем Notes, чтобы люди могли быстро делиться мыслями со своими друзьями, с небольшой группой людей», — сказал представитель Meta.

Пользователям не будут приходить уведомления о новых заметках друзей. Функция работает в тестовом режиме.

The Village Україна По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.