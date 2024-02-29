Инсайдер показал, как будет выглядеть складной смартфон Samsung Galaxy Fold 6 — Finance.ua

Инсайдер показал, как будет выглядеть складной смартфон Samsung Galaxy Fold 6 Сегодня 02:02 — Фондовый рынок

Инсайдер показал, как будет выглядеть складной смартфон Samsung Galaxy Fold 6

﻿﻿Инсайдер OnLeaks в сотрудничестве с порталом SmartPrix опубликовал качественные рендеры нового складного смартфона Samsung Galaxy Fold 6, пишет itnet.com.ua.

Новинка на картинке — цвет Phantom Black. Смартфон имеет новый дизайн с размерами в разложенном виде 153,5×132,5×6,1 (154,9×129,9×6,1 в Galaxy Fold 5).

Гаджет имеет прямоугольный корпус в стиле Galaxy S24 Ultra и AMOLED-дисплей с диагональю 6,2 дюйма и 7,2 дюйма и частотой 120 Гц. Кстати, у Galaxy Fold 5 экран таких же размеров. Основная камера смартфона будет тройной. Датчик по-прежнему расположен вертикально. Разрешение будет составлять 50 МП + 12 МП + 10 МП.

Samsung Galaxy Fold 6 оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy в сочетании с 12/16 ГБ оперативной памяти и хранилищем объемом до 1 ТБ. Аккумулятор и зарядная емкость новинки остались прежними (4400 мАч, 25 Вт). Смартфон выходит на рынок с операционной системой Android 14 и One UI 6.1.1. Гаджет обновляется уже 7 лет.

Если верить слухам, презентация Galaxy Fold 6 состоится в июле.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.