Иностранные вузы изменили условия обучения для украинских студентов — Finance.ua
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Иностранные вузы изменили условия обучения для украинских студентов

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Дополнительные условия для студентов-мужчин из Украины созданы в высших учебных заведениях за рубежом, в частности в Польше, Франции, Литве, Германии и еще ряде стран.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
С 24 февраля мужчины призывного возраста, в том числе студенты иностранных вузов, не могут покинуть территорию Украины из-за действия военного положения. В апреле правила смягчились, но 14 сентября выезд снова запретили.
Министр образования и науки Республики Польша призвал руководство вузов разрешить студентам из Украины обучаться с использованием методов и техник дистанционного образования, а также предоставлять студентам из Украины академические отпуска по требованию.
Министр образования и исследований Франции обратилась к вузам страны предоставить студентам из Украины годовой перерыв в обучении с сохранением финансовых условий и ранее сделанных взносов или рассмотреть возможность дистанционного обучения.
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Немецкие федеральные правительства и вузы поддерживают просьбу о предоставлении возможности украинским гражданам продолжить обучение в условиях невозможности выезда из Украины из-за военного положения. В то же время, к каждому из студентов будет применяться индивидуальный подход.
Министерство образования и науки Дании отметило, что для университетов Дании предусмотрена возможность предоставления студентам отпуска или перевода в дистанционный формат обучения. Учреждения высшего образования этой страны устанавливают собственные правила онлайн-обучения, предоставления перерыва в обучении и т.д.
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Министерство образования, науки и спорта Литвы рекомендовало вузам и колледжам поддержать украинских студентов.
Азербайджанская сторона готова рассматривать обращение граждан Украины о возможности обучения в режиме онлайн или предоставлении годового перерыва в обучении с сохранением финансовых условий обучения с учетом ранее внесенных взносов.
Как отметил министр, письма о поддержке украинских студентов и содействии им в обучении, в частности в дистанционном формате, поступили также от Эстонии, Иордании, Казахстана, Канады, Китая, Северной Македонии и Швейцарии.
По материалам:
Finance.ua
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