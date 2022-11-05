Иностранные вузы изменили условия обучения для украинских студентов — Finance.ua

Иностранные вузы изменили условия обучения для украинских студентов Сегодня 13:11

Дополнительные условия для студентов-мужчин из Украины созданы в высших учебных заведениях за рубежом, в частности в Польше, Франции, Литве, Германии и еще ряде стран.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

С 24 февраля мужчины призывного возраста, в том числе студенты иностранных вузов, не могут покинуть территорию Украины из-за действия военного положения. В апреле правила смягчились, но 14 сентября выезд снова запретили.

Министр образования и науки Республики Польша призвал руководство вузов разрешить студентам из Украины обучаться с использованием методов и техник дистанционного образования, а также предоставлять студентам из Украины академические отпуска по требованию.

Министр образования и исследований Франции обратилась к вузам страны предоставить студентам из Украины годовой перерыв в обучении с сохранением финансовых условий и ранее сделанных взносов или рассмотреть возможность дистанционного обучения.

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Немецкие федеральные правительства и вузы поддерживают просьбу о предоставлении возможности украинским гражданам продолжить обучение в условиях невозможности выезда из Украины из-за военного положения. В то же время, к каждому из студентов будет применяться индивидуальный подход.

Министерство образования и науки Дании отметило, что для университетов Дании предусмотрена возможность предоставления студентам отпуска или перевода в дистанционный формат обучения. Учреждения высшего образования этой страны устанавливают собственные правила онлайн-обучения, предоставления перерыва в обучении и т.д.

Министерство образования, науки и спорта Литвы рекомендовало вузам и колледжам поддержать украинских студентов.

Азербайджанская сторона готова рассматривать обращение граждан Украины о возможности обучения в режиме онлайн или предоставлении годового перерыва в обучении с сохранением финансовых условий обучения с учетом ранее внесенных взносов.

Как отметил министр, письма о поддержке украинских студентов и содействии им в обучении, в частности в дистанционном формате, поступили также от Эстонии, Иордании, Казахстана, Канады, Китая, Северной Македонии и Швейцарии.

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