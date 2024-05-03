MicroStrategy запустит децентрализованный протокол идентификации на базе биткоина — Finance.ua
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MicroStrategy запустит децентрализованный протокол идентификации на базе биткоина

Криптовалюта
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Один из крупнейших в мире ходлеров первой криптовалюты — компания MicroStrategy — разрабатывает решения для идентификации личности на базе биткоин-технологии. Об этом сообщил криптоблогер Дилан ЛеКлер, присутствовавший на мероприятии Bitcoin for Corporations.
По его словам, протокол под названием Orange является своеобразной альтернативой World ID, применяющей другой принцип работы. Решение от MicroStrategy использует функцию вывода неизрасходованных транзакций (UTXO) для хранения и анализа личной информации пользователя.

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На презентации компания заявила, что намерена создать протокол идентификации, ключевыми преимуществами которого являются:
  • умеренная плата за услугу;
  • высокая степень защиты благодаря блокчейн-технологии;
  • минимальное потребление энергии.
Разработку протокола Orange подтвердил и основатель техногиганта Майкл Сейлор. Выступая на MicroStrategy World 2024, он заявил:
«Разве не будет прекрасно, если бы вместо синей и зеленой галочки [подтверждение личности] появилась оранжевая, способная стать мировым стандартом? Возможно, с помощью MicroStrategy мы могли бы подойти к этой идее децентрализованной идентификации как в случае с биткоином», — заявил предприниматель.
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