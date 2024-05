Tesla, Marathon, Nexon и другие: у каких корпораций больше всего биткоинов — Finance.ua

Tesla, Marathon, Nexon и другие: у каких корпораций больше всего биткоинов 03.05.2024, 00:08 — Криптовалюта

Tesla, Marathon, Nexon и другие: у каких корпораций больше всего биткоинов

Многие мировые компании публично торгуют криптовалютой. Среди них, в частности, компания Tesla Илона Маска. При этом лидером рейтинга по количеству биткоинов является компания MicroStrategy, которая занимается корпоративным программным обеспечением.

Эксперты назвали компании, у которых больше всего биткоинов.

MicroStrategy (MSTR). Это компания, специализирующаяся на предоставлении аналитических и программных решений для бизнеса. Следует отметить, что по данным CoinGecko Как сообщает whitebit, на первом месте(MSTR). Это компания, специализирующаяся на предоставлении аналитических и программных решений для бизнеса. Следует отметить, что по данным CoinGecko компания владеет примерно 174 530 биткоинами. Использует биткоин MicroStrategy (MSTR) с 2020 года в качестве основного резервного актива.

Также в этот топ входит Tesla. Компания Илона Маска одна из первых объявила об инвестициях в биткоин. В частности, в феврале 2021 года Tesla заявила о приобретении биткоинов на 1,5 миллиарда долларов.

Hut 8 Mining Corp (HUT). По данным данным CoinGecko, имеет около 9,366 биткоинов. Это канадская компания, специализирующаяся на майнинге биткоина и других криптовалют. Известно, что компания управляет несколькими крупными центрами обработки данных, расположенными в Канаде.

Marathon Digital Holdings имеет примерно 14 025 имеет примерно 14 025 BTC . Это компания, занимающаяся непосредственно майнингом. Компания работает в США с 2020 года.

Galaxy Digital Holdings владеет примерно 8100. Это финансовая компания, специализирующаяся на цифровых активах, блокчейн-технологиях и инвестициях в криптовалютные проекты. Компания инвестирует в биткоин и другие владеет примерно 8100. Это финансовая компания, специализирующаяся на цифровых активах, блокчейн-технологиях и инвестициях в криптовалютные проекты. Компания инвестирует в биткоин и другие криптовалюты . Также Galaxy Digital Holdings вкладывает средства в стартапы, направленные на инновационные решения в сфере блокчейна.

Также среди владельцев биткоинов есть такие компании: Riot Platforms, Hive Blockchain, CleanSpark Inc, NEXON Co Ltd и Exodus Movement Inc.

