Иностранные трейдеры увеличили закачку в ПХГ Украины из-за избытка газа в Европе — Finance.ua

Иностранные трейдеры увеличили закачку в ПХГ Украины из-за избытка газа в Европе Сегодня 11:14 — Энергетика

Иностранные трейдеры увеличили закачку в ПХГ Украины из-за избытка газа в Европе

В течение 25-26 октября импорт газа иностранными трейдерами для закачки в ПХГ Украины вырос с 8-10 млн кубометров до 20-21,5 кубометров в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

Как отметил гендиректор компании Сергей Макогон, временный профицит газа в ЕС вызван несколькими факторами:

необычно теплая погода привела к уменьшению потребления по отношению к прогнозируемому;

значительные объемы поставок LNG в терминалы ЕС. Фрахт дорогой, поэтому трейдерам нужно быстро разгружать танкеры;

почти полная загрузка европейских ПХГ не позволяет закачивать значительные объемы.

«Поэтому трейдеры готовы снижать цены на газ, чтобы быстро избавиться от лишних объемов газа. В результате цена на газ в ЕС упала ниже 1000 долларов. Это снижение временное, и стоимость газа может значительно возрасти при наступлении холодов или при новых „фокусах“ Газпрома. Поэтому часть трейдеров готова принимать риски и импортировать газ на временное хранение в Украину, чтобы позже продать его по большей цене», — добавил он.

По прогнозу начальника отдела стратегии ОГТСУ Алексея Ярошенко, тенденция «избыточного» газа сохранится в течение следующих недель, однако не является залогом легкого прохождения отопительного сезона 2022/2023.

«Чем больше газа удастся закачать в хранилища Европы сейчас — тем меньше газа необходимо будет покупать или экономить в следующем году, который может быть даже сложнее текущего. Особенно это актуально для стран Центральной Европы, которые таким образом создадут себе не только дополнительный запас газа, а и альтернативный маршрут поставки на случай холодной погоды или непредсказуемых ситуаций», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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