Иностранные инвесторы массово выводят средства с технологического рынка Тайваня — Finance.ua
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Иностранные инвесторы массово выводят средства с технологического рынка Тайваня

Фондовый рынок
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Иностранные инвесторы массово выводят средства с технологического рынка Тайваня
Иностранные инвесторы массово выводят средства с технологического рынка Тайваня
Иностранные инвесторы вывели рекордные суммы с технологического рынка Тайваня после того, как опасения по поводу перегрева в секторе искусственного интеллекта повлекли за собой глобальную волну продаж.
Об этом пишет Bloomberg.
В среду иностранцы продали тайваньские акции на сумму NT$100,8 млрд ($3,1 млрд) на чистой основе, что стало рекордным оттоком, по данным Bloomberg, которые ведутся с 2000 года.
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Этот быстрый отток произошел после того, как акции Nvidia Corp., одного из лидеров в сфере искусственного интеллекта, испытали наибольшее падение рыночной капитализации в истории, что привело к волне продаж азиатских технологических акций. Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., важного поставщика для Nvidia, завершили день с падением на 5,4%, в то время как основной фондовый индекс Тайваня потерял 4,5%.
«Акции Тайваня и TSMC стали все более коррелированными с Nvidia в течение последнего года, и недавняя волатильность на рынке отражает опасения по поводу перспектив спроса на искусственный интеллект, — отметил Марвин Чен, стратег Bloomberg Intelligence, и добавил: — Хотя рост доходности для чипового сектора остается сильным, оценки могут быть проблемой в краткосрочной перспективе».
По материалам:
Mind
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