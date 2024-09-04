Иностранные инвесторы массово выводят средства с технологического рынка Тайваня — Finance.ua

Иностранные инвесторы массово выводят средства с технологического рынка Тайваня Сегодня 18:45 — Фондовый рынок

Иностранные инвесторы массово выводят средства с технологического рынка Тайваня

Иностранные инвесторы вывели рекордные суммы с технологического рынка Тайваня после того, как опасения по поводу перегрева в секторе искусственного интеллекта повлекли за собой глобальную волну продаж.

Об этом пишет Bloomberg.

В среду иностранцы продали тайваньские акции на сумму NT$100,8 млрд ($3,1 млрд) на чистой основе, что стало рекордным оттоком, по данным Bloomberg, которые ведутся с 2000 года.

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Этот быстрый отток произошел после того, как акции Nvidia Corp., одного из лидеров в сфере искусственного интеллекта, испытали наибольшее падение рыночной капитализации в истории, что привело к волне продаж азиатских технологических акций. Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., важного поставщика для Nvidia, завершили день с падением на 5,4%, в то время как основной фондовый индекс Тайваня потерял 4,5%.

«Акции Тайваня и TSMC стали все более коррелированными с Nvidia в течение последнего года, и недавняя волатильность на рынке отражает опасения по поводу перспектив спроса на искусственный интеллект, — отметил Марвин Чен, стратег Bloomberg Intelligence, и добавил: — Хотя рост доходности для чипового сектора остается сильным, оценки могут быть проблемой в краткосрочной перспективе».

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