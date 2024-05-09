Иностранная финансовая помощь в апреле ощутимо сократилась (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Иностранная финансовая помощь в апреле ощутимо сократилась (инфографика)

Казна и Политика
18
Иностранная финансовая помощь в апреле ощутимо сократилась (инфографика)
Иностранная финансовая помощь в апреле ощутимо сократилась (инфографика)
Иностранная финансовая помощь в апреле значительно сократилась после рекордных поступлений в марте.
Об этом сообщают эксперты Центра экономической стратегии в Telegram.
«После рекордно больших поступлений иностранной помощи в марте (почти $9 млрд) в апреле они ожидаемо сократились до $1,7 млрд. Украина получила $1,6 млрд кредита от ЕС и $118 млн гранта от Японии», — сказано в сообщении.
Читайте также
Кроме того, Конгресс США принял большой пакет помощи Украине, который, в том числе, предусматривает выделение нам $8 млрд бюджетной поддержки — теперь в форме кредита, а не гранта, как это было раньше.
«Эти средства будут поступать в 2024 году и заметно помогут перекрыть бюджетную дыру», — добавляют эксперты.
Инфографика: ces.org.ua
Инфографика: ces.org.ua
Иностранные поступления в марте полностью покрыли дефицит бюджета и потребность в погашении долгов за месяц, а также компенсировали недостаток финансирования в предыдущие два месяца года.
Читайте также
«Однако рекордная сумма стала результатом приближения рядом доноров (в первую очередь Японией и Канадой) своих выплат ближе к началу года. Соответственно, остается вызов неритмичности помощи в последующие месяцы, который невозможно преодолеть без получения бюджетной помощи от США», — подытожили в ЦЭС.
Инфографика: ces.org.ua
Инфографика: ces.org.ua

Справка Finance.ua:

  • по предварительным данным НБУ, по состоянию на 1 мая 2024 г. международные резервы Украины составили $42 399,5 млн. В апреле они снизились на 3,1%;
  • британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон пообещал, что Великобритания будет выделять Украине три миллиарда фунтов стерлингов ежегодной военной помощи и это будет происходить «столько, сколько потребуется»;
  • народный депутат Даниил Гетманцев назвал сумму, которую Украина тратит на войну. Речь идет о примерно 2 трлн гривен в год;
  • государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 марта 2024 составил 5 924,25 млрд грн, или $151,05 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.