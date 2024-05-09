Иностранная финансовая помощь в апреле ощутимо сократилась (инфографика) — Finance.ua

Иностранная финансовая помощь в апреле ощутимо сократилась (инфографика) Сегодня 09:02 — Казна и Политика

Иностранная финансовая помощь в апреле ощутимо сократилась (инфографика)

Иностранная финансовая помощь в апреле значительно сократилась после рекордных поступлений в марте.

Об этом сообщают эксперты Центра экономической стратегии в Telegram.

«После рекордно больших поступлений иностранной помощи в марте (почти $9 млрд) в апреле они ожидаемо сократились до $1,7 млрд. Украина получила $1,6 млрд кредита от ЕС и $118 млн гранта от Японии», — сказано в сообщении.

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Кроме того, Конгресс США принял большой пакет помощи Украине, который, в том числе, предусматривает выделение нам $8 млрд бюджетной поддержки — теперь в форме кредита, а не гранта, как это было раньше.

«Эти средства будут поступать в 2024 году и заметно помогут перекрыть бюджетную дыру», — добавляют эксперты.

Инфографика: ces.org.ua

Иностранные поступления в марте полностью покрыли дефицит бюджета и потребность в погашении долгов за месяц, а также компенсировали недостаток финансирования в предыдущие два месяца года.

«Однако рекордная сумма стала результатом приближения рядом доноров (в первую очередь Японией и Канадой) своих выплат ближе к началу года. Соответственно, остается вызов неритмичности помощи в последующие месяцы, который невозможно преодолеть без получения бюджетной помощи от США», — подытожили в ЦЭС.

Инфографика: ces.org.ua

Справка Finance.ua:

по предварительным данным НБУ, по состоянию на 1 мая 2024 г. международные резервы Украины составили $42 399,5 млн. В апреле они снизились на 3,1%;

британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон пообещал, что Великобритания будет выделять Украине три миллиарда фунтов стерлингов ежегодной военной помощи и это будет происходить «столько, сколько потребуется»;



народный депутат Даниил Гетманцев назвал сумму, которую Украина тратит на войну. Речь идет о примерно 2 трлн гривен в год;

государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 марта 2024 составил 5 924,25 млрд грн, или $151,05 млрд.



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