Иностранцы смогут проходить военную службу по контракту в ВСУ — Finance.ua

Иностранцы смогут проходить военную службу по контракту в ВСУ
Верховная Рада приняла в целом закон о прохождении военной службы по контракту в ВСУ иностранцами. «За» — 276 депутатов.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Напомним: проектом предусмотрено, что иностранцы могут обратиться в Центр рекрутинга, центры предоставления админуслуг, центры занятости, ТЦК по месту жительства или непосредственно в воинскую часть, где желают служить по контракту.
Согласно законопроекту после рассмотрения обращений в центрах рекрутинга будет проводиться специальная проверка относительно:
- законности пребывания на территории Украины;
- фактов привлечения к административной или уголовной ответственности;
- признаков связей с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины.
Отмечается, что иностранцы, изъявившие желание служить по контракту по своему согласию, должны пройти проверку на полиграфе. Нежелание проходить полиграф будет основанием для отказа в принятии на службу.
Кроме того, иностранцы могут быть приняты на контракт на должности офицерского состава (ранее — рядового и сержантского и старшинского состава).
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