Иностранцы смогут проходить военную службу по контракту в ВСУ — Finance.ua

Иностранцы смогут проходить военную службу по контракту в ВСУ Сегодня 15:15

Иностранцы смогут проходить военную службу по контракту в ВСУ

Верховная Рада приняла в целом закон о прохождении военной службы по контракту в ВСУ иностранцами. «За» — 276 депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Напомним: проектом предусмотрено, что иностранцы могут обратиться в Центр рекрутинга, центры предоставления админуслуг, центры занятости, ТЦК по месту жительства или непосредственно в воинскую часть, где желают служить по контракту.

Согласно законопроекту после рассмотрения обращений в центрах рекрутинга будет проводиться специальная проверка относительно:

законности пребывания на территории Украины;

фактов привлечения к административной или уголовной ответственности;

признаков связей с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины.

Отмечается, что иностранцы, изъявившие желание служить по контракту по своему согласию, должны пройти проверку на полиграфе. Нежелание проходить полиграф будет основанием для отказа в принятии на службу.

Кроме того, иностранцы могут быть приняты на контракт на должности офицерского состава (ранее — рядового и сержантского и старшинского состава).

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