Иностранцы открыли почти 3 тысячи компаний в Украине: какие сферы деятельности выбирают

Почти половина компаний с иностранными владельцами зарегистрирована в Киеве, Фото: freepik
По состоянию на середину марта в Украине насчитывается 2997 компаний с иностранными владельцами, которые получают ежегодный доход от 100 млн грн. Больше всего таких бизнесов зарегистрировано в Киеве. Среди владельцев доминируют граждане Кипра, а чаще всего для своих компаний иностранцы выбирают сферу оптовой торговли, сельского хозяйства и ІТ.
Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот», ссылаясь на данные Единого государственного реестра.

Кто из иностранцев чаще всего открывает бизнес в Украине

Граждане Кипра являются владельцами 694 компаний — это почти четверть от общего количества бизнесов с иностранными владельцами.
В лидерской тройке также граждане Германии, открывшие 300 компаний в Украине и США — 292.
Далее следуют:
  • Нидерланды — 239 компаний;
  • Великобритания — 224;
  • Австрия — 187;
  • Польша — 146.
Эксперты отмечают, что Кипр и Нидерланды традиционно остаются ключевыми хабами для структурирования украинского бизнеса.
Граждане каких стран владеют компаниями в Украине, Інфографіка: Опендатабот

Где сосредоточен иностранный бизнес

Почти половина всех компаний с иностранными владельцами зарегистрирована в столице — 1 478 бизнесов. В Киевской и Львовской областях — по 223 в каждом регионе.
Наименьшее количество компаний с иностранными инвесторами — во фронтовых регионах, в частности в Херсонской и Донецкой областях.
География компаний с иностранными владельцами, Інфографіка: Опендатабот

Какие сферы деятельности выбирают иностранцы

Самая популярная отрасль — оптовая торговля — здесь работает более четверти всех компаний иностранцев (774). Еще 268 бизнесов в сельском хозяйстве и 176 — в ІТ.
Сферы деятельности компаний с иностранными владельцами, Инфографика: Опендатабот
Ранее Finance.ua писал, что в 2025 году женщины возглавили 12,7 тысяч новых компаний. В настоящее время на женщин-директоров приходится 34% от общего количества вновь созданных компаний. Это почти столько же, сколько до начала полномасштабной войны.
0 800 307 555
