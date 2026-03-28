Иностранцы открыли почти 3 тысячи компаний в Украине: какие сферы деятельности выбирают
По состоянию на середину марта в Украине насчитывается 2997 компаний с иностранными владельцами, которые получают ежегодный доход от 100 млн грн. Больше всего таких бизнесов зарегистрировано в Киеве. Среди владельцев доминируют граждане Кипра, а чаще всего для своих компаний иностранцы выбирают сферу оптовой торговли, сельского хозяйства и ІТ.
Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот», ссылаясь на данные Единого государственного реестра.
Кто из иностранцев чаще всего открывает бизнес в Украине
Граждане Кипра являются владельцами 694 компаний — это почти четверть от общего количества бизнесов с иностранными владельцами.
В лидерской тройке также граждане Германии, открывшие 300 компаний в Украине и США — 292.
Далее следуют:
- Нидерланды — 239 компаний;
- Великобритания — 224;
- Австрия — 187;
- Польша — 146.
Эксперты отмечают, что Кипр и Нидерланды традиционно остаются ключевыми хабами для структурирования украинского бизнеса.
Где сосредоточен иностранный бизнес
Почти половина всех компаний с иностранными владельцами зарегистрирована в столице — 1 478 бизнесов. В Киевской и Львовской областях — по 223 в каждом регионе.
Наименьшее количество компаний с иностранными инвесторами — во фронтовых регионах, в частности в Херсонской и Донецкой областях.
Какие сферы деятельности выбирают иностранцы
Самая популярная отрасль — оптовая торговля — здесь работает более четверти всех компаний иностранцев (774). Еще 268 бизнесов в сельском хозяйстве и 176 — в ІТ.
Ранее Finance.ua писал, что в 2025 году женщины возглавили 12,7 тысяч новых компаний. В настоящее время на женщин-директоров приходится 34% от общего количества вновь созданных компаний. Это почти столько же, сколько до начала полномасштабной войны.
Поделиться новостью
