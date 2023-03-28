Иностранцев, продающих активы в рф, заставят платить сбор в бюджет — Finance.ua
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Иностранцев, продающих активы в рф, заставят платить сбор в бюджет

Мир
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Одним из условий выхода «недружественных» нерезидентов из российских активов вместе со значительным дисконтом теперь обязательно должен быть добровольный взнос в бюджет.
Как говорится в выписке из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии рф по контролю за иностранными инвестициями, при дисконте более 90% размер взноса составляет не менее 10% от рыночной стоимости актива, пишет российский Интерфакс.
Эта подкомиссия имеет право санкционировать проведение сделок с «недружественными» резидентами, на осуществление которых весной 2022 года российские власти ввели ограничения в ответ на антироссийские санкции, а также согласовывать условия соответствующих договоров.
В декабре 2022 года подкомиссия назвала ряд условий, которые целесообразно применять при выдаче разрешений на отчуждение российских активов лицами, связанными с «недружественными» государствами. Это, в частности, дисконт к независимой оценке рыночной стоимости актива в размере не менее 50%, наличие рассрочки платежа на один-два года. Кроме того, вместе с этими условиями или вместо них (в документе говорилось «и/или») мог быть предусмотрен добровольный взнос в бюджет не менее 10% от суммы сделки.
Теперь подкомиссия скорректировала условия: режим и/или отменяется. Для выхода из российских активов «недружественным» иностранцам обязательно придется платить взнос в российский бюджет.
По общему правилу его размер будет составлять «не менее 10% от половины рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете об оценке», то есть до 5%. Вклад вдвое больше будет — не менее 10% рыночной стоимости активов — если они отчуждаются со скидкой более 90%.
По материалам:
Фінансовий клуб
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