Иностранцев, продающих активы в рф, заставят платить сбор в бюджет — Finance.ua

Иностранцев, продающих активы в рф, заставят платить сбор в бюджет Сегодня 19:32 — Мир

Одним из условий выхода «недружественных» нерезидентов из российских активов вместе со значительным дисконтом теперь обязательно должен быть добровольный взнос в бюджет.

Как говорится в выписке из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии рф по контролю за иностранными инвестициями, при дисконте более 90% размер взноса составляет не менее 10% от рыночной стоимости актива, пишет российский Интерфакс.

Эта подкомиссия имеет право санкционировать проведение сделок с «недружественными» резидентами, на осуществление которых весной 2022 года российские власти ввели ограничения в ответ на антироссийские санкции, а также согласовывать условия соответствующих договоров.

В декабре 2022 года подкомиссия назвала ряд условий, которые целесообразно применять при выдаче разрешений на отчуждение российских активов лицами, связанными с «недружественными» государствами. Это, в частности, дисконт к независимой оценке рыночной стоимости актива в размере не менее 50%, наличие рассрочки платежа на один-два года. Кроме того, вместе с этими условиями или вместо них (в документе говорилось «и/или») мог быть предусмотрен добровольный взнос в бюджет не менее 10% от суммы сделки.

Теперь подкомиссия скорректировала условия: режим и/или отменяется. Для выхода из российских активов «недружественным» иностранцам обязательно придется платить взнос в российский бюджет.

По общему правилу его размер будет составлять «не менее 10% от половины рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете об оценке», то есть до 5%. Вклад вдвое больше будет — не менее 10% рыночной стоимости активов — если они отчуждаются со скидкой более 90%.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.