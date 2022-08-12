Инновационные парки станут точками роста для массового производства: в Раду внесли законопроект — Finance.ua

Инновационные парки станут точками роста для массового производства: в Раду внесли законопроект Сегодня 11:34 — Казна и Политика

Инновационные парки станут точками роста для массового производства: в Раду внесли законопроект

Правительство Украины внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 7658 об инновационных парках. Его текст и сопроводительные документы на момент публикации отсутствовали.

В то же время, по словам главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики Данила Гетманцева, именно низкая инновационность является одной из главных причин недостаточной конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке.

«Поэтому рассчитываем, что инновационные парки станут теми точками роста и исследовательской инфраструктурой, откуда высокотехнологичные решения будут распространяться в массовое производство», — говорит Гетманцев.

В 2000 году количество инновационных предприятий сократилось по сравнению с 2016 годом в 3,6 раза и составило всего 2281 (угольная промышленность — 2, нефтегазовая — 4, коксо-нефтехимическая — 6, финансовый сектор — 5). Их доля в общем количестве за этот период уменьшилась с 28,1% до 8,5%. В 2020 году объем реализованной инновационной продукции в общем объеме составил всего 1,1%.

Растраты всех предприятий Украины на инновационную деятельность составили лишь $865 млн. Для сравнения, по данным исследования Global Innovation 1000 study, расходы на передовые R&D (исследования и разработки) у каждой из компаний, вошедших в 2018 году в топ-10 инновационных, превышали $10 млрд, а у лидера Amazon Inc составили $22,6 млрд.

«Поэтому задача развития инновационной деятельности крайне важна и актуальна», — подытожил глава комитета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.