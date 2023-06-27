Инфляция замедляется: в НБУ дали прогноз, что будет с ценами в Украине — Finance.ua

Инфляция замедляется: в НБУ дали прогноз, что будет с ценами в Украине Сегодня 08:04

Инфляция замедляется: в НБУ дали прогноз, что будет с ценами в Украине

Замедление инфляции в Украине за последние месяцы было более стремительным, чем ожидал НБУ. Так, в мае она снизилась до 15,3% против 16,2% г/г, предусмотренных траекторией апрельского прогноза.

Об этом говорится по итогам заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины ( КМП ) 14 июня, во время которого было поддержано решение сохранить учетную ставку на уровне 25%.

«Несмотря на замедление общей инфляции, фундаментальное инфляционное давление оставалось довольно высоким. В частности сказывался перенос расходов, связанных с войной, на цены товаров и услуг», — говорится в сообщении.

По оценкам НБУ, замедление инфляции продолжалось и в июне. Отчасти такая динамика была обусловлена ​​эффектом базы сравнения. Положительное влияние оказало также увеличение предложения продовольствия и горючего. К тому же экономика быстрее, чем ожидалось, преодолела энергетический кризис, вызванный российским ракетным террором, что в определенной степени снизило давление на расходы бизнеса.

В то же время, весомый вклад в улучшение ценовой динамики имело укрепление наличного курса гривны, в том числе благодаря комплексу мер НБУ. Среди них:

удержание учетной ставки на уровне 25%,

усиление нормативов обязательного резервирования,

а также обновление операционного дизайна монетарной политики.

Результатом этих мер стало ускоренное повышение банками доходности гривневых вкладов и рост срочных депозитов во всех группах банков.

«Повышение привлекательности гривневых активов положительно сказалось как на валютном рынке, так и на инфляционных и курсовых ожиданиях большинства групп респондентов», — говорится в сообщении.

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В результате интервенции по продаже валюты весной существенно снизились и были меньше, чем ожидал НБУ. Кроме того, благодаря устойчивой внешней поддержке международные резервы Украины росли и в начале июня составили 37,3 млрд долларов. «Это усиливает способность НБУ обеспечивать устойчивость валютного рынка и в дальнейшем», — отметили в НБУ.

Отрицательные факторы

Несмотря на определенные положительные тенденции, проинфляционные риски остаются повышенными, в том числе с учетом ситуации безопасности. Так, российские теракты против объектов критической инфраструктуры продолжаются. Разрушение Каховской дамбы, по оценкам НБУ, будет иметь дополнительный вклад в годовую инфляцию на уровне 0,3 в. п. из-за усложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая овощей, сообщили в НБУ.

Кроме того, «зерновой коридор» работает с перебоями, а россия постоянно шантажирует мир прекращением его функционирования.

«Реализация сценария с прекращением его работы будет иметь негативные последствия для украинского экспорта с соответствующим снижением валютных поступлений в страну и возможным усилением давления на курс гривны . Усложнить ситуацию могут ограничения поставок украинского продовольствия отдельными европейскими странами», — отметили в НБУ.

К тому же, есть немало внутренних рисков для прогноза инфляции. Ухудшение инфляционной динамики может быть обусловлено изменениями в ценообразовании на рынке электроэнергии для небытовых потребителей. Определенное давление на цены может оказать также более быстрое, чем ожидалось, возобновление экономической активности. Кроме того, остатки на текущих счетах в банках остаются рекордно высокими (около 400 млрд грн средств физических лиц), что генерирует риски для валютного рынка при дальнейшем смягчении ограничений, добавили в НБУ.

Справка Finance.ua:

большинство членов КМП предполагают, что НБУ может перейти к циклу постепенного снижения ставки раньше, чем предполагал апрельский прогноз;



большинство членов КМП ожидают, что в конце года учетная ставка будет составлять 20−21%. Еще один участник дискуссии видит предпосылки для более быстрого ее снижения — до 19−20%.



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