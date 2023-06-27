Инфляция замедляется: в НБУ дали прогноз, что будет с ценами в Украине — Finance.ua

Инфляция замедляется: в НБУ дали прогноз, что будет с ценами в Украине
Замедление инфляции в Украине за последние месяцы было более стремительным, чем ожидал НБУ. Так, в мае она снизилась до 15,3% против 16,2% г/г, предусмотренных траекторией апрельского прогноза.
Об этом говорится по итогам заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 14 июня, во время которого было поддержано решение сохранить учетную ставку на уровне 25%.
«Несмотря на замедление общей инфляции, фундаментальное инфляционное давление оставалось довольно высоким. В частности сказывался перенос расходов, связанных с войной, на цены товаров и услуг», — говорится в сообщении.
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По оценкам НБУ, замедление инфляции продолжалось и в июне. Отчасти такая динамика была обусловлена эффектом базы сравнения. Положительное влияние оказало также увеличение предложения продовольствия и горючего. К тому же экономика быстрее, чем ожидалось, преодолела энергетический кризис, вызванный российским ракетным террором, что в определенной степени снизило давление на расходы бизнеса.
В то же время, весомый вклад в улучшение ценовой динамики имело укрепление наличного курса гривны, в том числе благодаря комплексу мер НБУ. Среди них:
- удержание учетной ставки на уровне 25%,
- усиление нормативов обязательного резервирования,
- а также обновление операционного дизайна монетарной политики.
Результатом этих мер стало ускоренное повышение банками доходности гривневых вкладов и рост срочных депозитов во всех группах банков.
«Повышение привлекательности гривневых активов положительно сказалось как на валютном рынке, так и на инфляционных и курсовых ожиданиях большинства групп респондентов», — говорится в сообщении.
В результате интервенции по продаже валюты весной существенно снизились и были меньше, чем ожидал НБУ. Кроме того, благодаря устойчивой внешней поддержке международные резервы Украины росли и в начале июня составили 37,3 млрд долларов. «Это усиливает способность НБУ обеспечивать устойчивость валютного рынка и в дальнейшем», — отметили в НБУ.
Отрицательные факторы
Несмотря на определенные положительные тенденции, проинфляционные риски остаются повышенными, в том числе с учетом ситуации безопасности. Так, российские теракты против объектов критической инфраструктуры продолжаются. Разрушение Каховской дамбы, по оценкам НБУ, будет иметь дополнительный вклад в годовую инфляцию на уровне 0,3 в. п. из-за усложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая овощей, сообщили в НБУ.
Кроме того, «зерновой коридор» работает с перебоями, а россия постоянно шантажирует мир прекращением его функционирования.
«Реализация сценария с прекращением его работы будет иметь негативные последствия для украинского экспорта с соответствующим снижением валютных поступлений в страну и возможным усилением давления на курс гривны. Усложнить ситуацию могут ограничения поставок украинского продовольствия отдельными европейскими странами», — отметили в НБУ.
К тому же, есть немало внутренних рисков для прогноза инфляции. Ухудшение инфляционной динамики может быть обусловлено изменениями в ценообразовании на рынке электроэнергии для небытовых потребителей. Определенное давление на цены может оказать также более быстрое, чем ожидалось, возобновление экономической активности. Кроме того, остатки на текущих счетах в банках остаются рекордно высокими (около 400 млрд грн средств физических лиц), что генерирует риски для валютного рынка при дальнейшем смягчении ограничений, добавили в НБУ.
Справка Finance.ua:
- большинство членов КМП предполагают, что НБУ может перейти к циклу постепенного снижения ставки раньше, чем предполагал апрельский прогноз;
- большинство членов КМП ожидают, что в конце года учетная ставка будет составлять 20−21%. Еще один участник дискуссии видит предпосылки для более быстрого ее снижения — до 19−20%.
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