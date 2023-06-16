В Украине стабилизировались цены на алкоголь и сигареты: в Нацбанке назвали причину — Finance.ua

В Украине стабилизировались цены на алкоголь и сигареты: в Нацбанке назвали причину Сегодня 13:34 — Личные финансы

В Украине стабилизировались цены на алкоголь и сигареты.

На это есть как минимум две причины: увеличение стоимости гривны и определенное оживление черного рынка, сообщат в пресс-службе Национального банка Украины.

«Стремительное замедление роста цен на алкогольные напитки объясняется умеренным спросом и улучшением курсовых ожиданий на фоне эффекта базы сравнения. Табачные изделия дорожали несколько медленнее. Помимо курсового фактора это, вероятно, отражало давление со стороны теневого предложения», — сообщили в Нацбанке.

Глава Нацбанка Андрей Пышный объяснил, что будет постепенно иссякать эффект базы сравнения, способствовавший значительному снижению инфляции в первом полугодии. Кроме того, на динамику повлияет повышение ряда тарифов на жилищно-коммунальные услуги и анонсированный возврат довоенного уровня налогообложения на рынке горючего.

Ранее глава НБУ прогнозировал, что в этом году инфляция в Украине замедлится до 14,8%, а в последующие годы — вернется к однозначному уровню.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.