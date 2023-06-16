В Украине стабилизировались цены на алкоголь и сигареты: в Нацбанке назвали причину — Finance.ua
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В Украине стабилизировались цены на алкоголь и сигареты: в Нацбанке назвали причину

Личные финансы
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В Украине стабилизировались цены на алкоголь и сигареты.
На это есть как минимум две причины: увеличение стоимости гривны и определенное оживление черного рынка, сообщат в пресс-службе Национального банка Украины.
«Стремительное замедление роста цен на алкогольные напитки объясняется умеренным спросом и улучшением курсовых ожиданий на фоне эффекта базы сравнения. Табачные изделия дорожали несколько медленнее. Помимо курсового фактора это, вероятно, отражало давление со стороны теневого предложения», — сообщили в Нацбанке.
Глава Нацбанка Андрей Пышный объяснил, что будет постепенно иссякать эффект базы сравнения, способствовавший значительному снижению инфляции в первом полугодии. Кроме того, на динамику повлияет повышение ряда тарифов на жилищно-коммунальные услуги и анонсированный возврат довоенного уровня налогообложения на рынке горючего.
Ранее глава НБУ прогнозировал, что в этом году инфляция в Украине замедлится до 14,8%, а в последующие годы — вернется к однозначному уровню.
По материалам:
УНІАН
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