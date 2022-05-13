Инфляция во Франции в апреле достигла максимума с 1985 года — Finance.ua

Инфляция во Франции в апреле достигла максимума с 1985 года

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Инфляция во Франции в апреле достигла максимума с 1985 года

Инфляция во Франции в апреле ускорилась до 4,8% в годовом измерении после 4.5% в марте — это максимальный уровень с ноября 1985 года.

Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на данные Национального института статистики и экономических исследований (Insee).

Insee подтвердил свою первую оценку, опубликованную в конце апреля.

Отмечается, что такой уровень инфляции объясняется резким ростом цен почти на все категории товаров.

Больше всего подорожали энергоносители (+26,5%). В апреле также значительно выросли цены на продукты питания (+3,8%) и услуги (+3%) по сравнению с предыдущим месяцем, когда они выросли соответственно на 2,9% и 2,3%.

Цены на промышленные товары выросли еще на 2,6% после 2,1% в марте.

Гармонизированный индекс, служащий основой для сравнения на европейском уровне, вырос на 5,4% в годовом исчислении после 5,1% в предыдущем месяце.

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