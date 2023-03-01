Инфляция во Франции как предвестник нового "витка" ценового роста — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Инфляция во Франции как предвестник нового "витка" ценового роста Сегодня 14:14 — Валюта

Потребительская инфляция во Франции выросла до 7,2% в годовом исчислении. Наиболее стремительное увеличение цен произошло на продукты питания, и даже переговоры между дистрибьюторами и государственными органами не спасли ситуацию. Несмотря на то, что во Франции проблема дорогих энергоносителей стояла наименее остро, избежать скачка инфляции не удалось. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Инфляция во Франции (%). Источник: bloomberg.com

Аналогичная ситуация сложилась и в Испании, где потребительская инфляция увеличилась до 6,1% в годовом исчислении. Там кроме продуктов питания существенно выросли цены на электроэнергию. В январе правительство страны даже было вынуждено пойти на снижение налогов, однако должного эффекта это не возымело.

Судя по всему, общая инфляция в ЕС также окажется выше ожидаемого уровня, из-за чего ЕЦБ придется и далее повышать учетную ставку одновременно с сокращением баланса. В противном случае инфляция может выйти из-под контроля. Регулятор существенно ограничен в своих действиях необходимостью поддерживать более слабые страны — Грецию, Испанию, Италию и Португалию. При более высоких значениях учетной ставки ЕЦБ они могут объявить дефолт, так как уже будут не в состоянии обслуживать свой долг. Это, в свою очередь, вызовет проблемы во всех странах еврозоны.

Инфляция в Испании (%). Источник: bloomberg.com

В этой ситуации главная задача регулятора — как можно быстрее добиться снижения инфляции, чтобы начать смягчение монетарной политики и не провоцировать кризис госдолга. Иначе ЕЦБ придется начать скупку бондов проблемных стран, тем самым увеличивая темпы ценового роста. Все говорит о том, что ожидать снижения ставок в текущем году не приходится.

В аналогичной ситуации находится ФРС США. Однако там регулятор приступил к «жесткой» монетарной политике намного раньше ЕЦБ. По этой причине доллар США остается более привлекательным для инвесторов по сравнению с евро.

RoboForex По материалам:

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