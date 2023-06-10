Инфляция в Украине стремительно снижается: что влияет на цены — Finance.ua
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Инфляция в Украине стремительно снижается: что влияет на цены

Казна и Политика
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В апреле 2023 года потребительская инфляция в Украине снизилась до 17,9% в годовом исчислении. По оценкам НБУ, замедление роста цен продолжалось и в мае.
Об этом сообщается в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (июнь 2023 года).
Эксперты НБУ не приводят цифры оценки инфляции за май, но, согласно обнародованному графику, инфляция замедлилась примерно до 15,5%.
«Замедление отражало влияние достаточного предложения продовольствия и горючего, укрепление гривны на наличном валютном рынке, улучшение инфляционных ожиданий, а также эффект базы сравнения», — отметили в НБУ.
В то же время фундаментальное инфляционное давление также ослаблялось под влиянием улучшения инфляционных и курсовых ожиданий в условиях благоприятной ситуации на валютном рынке, все еще слабого потребительского спроса и уменьшения давления со стороны затрат на фоне стабильной ситуации в энергетике, сообщили в центробанке.
По оценкам НБУ, данные факторы продолжали замедлять инфляцию и в мае.

Продовольственные товары и горючее

По данным НБУ, подорожание продовольственных товаров существенно замедлилось, что объясняется снижением темпов роста расходов на сырье и горючее, восстановлением производственных и логистических цепочек, в том числе на фоне стабильной ситуации в энергетике.
Инфляция в Украине стремительно снижается: что влияет на цены
Кроме того, снижение мировых цен на фоне слабого спроса, а также неопределенность, связанная с ограничением транзита продовольствия через соседние страны ЕС, обусловили замедление удорожания молочных продуктов и подсолнечного масла. Цены на крупу и муку снизились, а на сахар — замедлили рост благодаря достаточным для внутренних нужд урожаям прошлого года.
Инфляция в Украине стремительно снижается: что влияет на цены
Несмотря на сезонное увеличение предложения, годовые темпы роста цен на яйца ускорились, отражая низкую базу сравнения прошлого года. В дальнейшем дорожало мясо, учитывая ограниченные возможности производства и слабый импорт, отметили в НБУ.
Продолжалось замедление роста цен на топливо благодаря наличию значительных запасов, сформированных в предыдущие месяцы по более низким мировым ценам на нефть. Это способствовало и снижению темпов удорожания транспортных услуг, а также ослаблению давления этой компоненты на ИПЦ из-за вторичного эффекта, говорится в обзоре.
Инфляция в Украине стремительно снижается: что влияет на цены
Рост административно регулируемой инфляции также сдерживал мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ для населения, сообщили в НБУ.
Напомним, меры НБУ привели к тому, что большинство банков предлагают ставки по вкладам в гривне на уровне 15−20% годовых. Инфляция ожидается на более низком уровне — 15% в этом году и 10% в следующем.

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По материалам:
РБК-Україна
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