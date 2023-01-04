Инфляция в Турции резко сократилась в пользу Эрдогана — Finance.ua

Инфляция в Турции резко сократилась в пользу Эрдогана Сегодня 21:34

Инфляция в Турции резко замедлилась в декабре, что может помочь президенту Реджепу Тайипу Эрдогану накануне национальных выборов в стране.

Об этом говорится в публикации Politico , сообщает «Европейская правда».

Турецкий статистический институт объявил во вторник, что индекс потребительских цен в декабре вырос на 64,27%, что явилось вторым месячным падением подряд по сравнению с 84,39% в ноябре.

«Мы завершили 2022 год, достигнув потребительской инфляции даже ниже среднесрочной цели», — сказал Эрдоган во время выступления в Анкаре, когда он объявил о 25-процентном повышении зарплат и пенсий в государственном секторе.

«Наша цель — устранить инфляционный пузырь в этом году и полностью исключить его из повестки дня нашей страны, начиная со следующего года», — добавил он.

Падение в основном связано с тем, что высокий показатель за тот же период 12 месяцев назад естественным образом влечет за собой статистически более низкий всплеск инфляции. Для обычных турецких домохозяйств это вряд ли снизит стоимость жизни — даже если для Эрдогана это хорошие новости.

Группа исследования инфляции, состоящая из независимых ученых и экспертов, заявила, что уровень инфляции в стране за декабрь почти вдвое выше и составляет 137,55%.

Економічна Правда По материалам:

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