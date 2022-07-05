Инфляция в Турции приблизилась к рекордным с 1998 года 80% — Finance.ua

Инфляция в Турции приблизилась к рекордным с 1998 года 80% Сегодня 05:19

Инфляция в Турции 78,6% в июне в годовом измерении достигла максимума с 1998 года, что обусловлено, в частности, политикой Эрдогана по низким ставкам Центробанка.

Отмечается, что показатель был несколько ниже консенсус-прогноза аналитиков в 80%.

Эрдоган, отвергающий общепринятое мнение экономистов о том, что повышение учетной ставки сдерживает инфляцию, приказал центральному банку держать базовую ставку заимствований значительно ниже уровня инфляции.

Как следствие турецкая лира потеряла 48% своей стоимости к доллару за последние 12 месяцев. Падение курса стало основной движущей силой роста цен в стране, зависящей от импорта, особенно энергоносителей. Тенденция ухудшилась после полномасштабного вторжения рф в Украину, что повлекло за собой резкий рост цен на энергоносители.

Инвестиционный банк Goldman Sachs недавно повысил свой прогноз инфляции в Турции на конец года с 65 до 75%. Там предупредили, что последнее повышение минимальной заработной платы может привести к «спирали цены и заработной платы». Несколькими днями ранее турецкие власти объявили о повышении минимальной заработной платы на 30% — через шесть месяцев после повышения базовой ставки оплаты труда на 50%

Економічна Правда По материалам:

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