Инфляция в США замедлилась до 6% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Инфляция в США замедлилась до 6%

Мир
52
Инфляция в США замедлилась до 6%
Инфляция в США замедлилась до 6%
Потребительские цены в США (индекс CPI) по итогам февраля выросли в годовом исчислении на 6%.
Об этом сообщило Министерство труда США. Это самый маленький рост в годовом исчислении с сентября 2021 года.
Базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания и энергоносители (индекс Core CPI), по итогам февраля составила 5,5%. По сравнению с уровнем января индекс CPI вырос на 0,4%, что совпало с ожиданиями рынка. Базовая инфляция в феврале выросла на 0,5% выше прогнозов.
Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что по сравнению со значениями января 2023 года ИПЦ вырастет на 0,4%, а по сравнению с уровнем февраля 2022 — на 6%. Базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания, прогнозировалась на уровне 0,4% в месячном выражении и на уровне 5,5% в годовом выражении.
Годовой индекс потребительских цен в США достиг многолетнего максимума 9,1% в июне 2022 года, что явилось наибольшим ростом с ноября 1981 года. Месячная инфляция растет вдвое быстрее, чем, по мнению экономистов, необходимо, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю ФРС в 2%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.