Инфляция в США замедлилась до 6% — Finance.ua

Инфляция в США замедлилась до 6%
Потребительские цены в США (индекс CPI) по итогам февраля выросли в годовом исчислении на 6%.
Об этом сообщило Министерство труда США. Это самый маленький рост в годовом исчислении с сентября 2021 года.
Базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания и энергоносители (индекс Core CPI), по итогам февраля составила 5,5%. По сравнению с уровнем января индекс CPI вырос на 0,4%, что совпало с ожиданиями рынка. Базовая инфляция в феврале выросла на 0,5% выше прогнозов.
Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что по сравнению со значениями января 2023 года ИПЦ вырастет на 0,4%, а по сравнению с уровнем февраля 2022 — на 6%. Базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания, прогнозировалась на уровне 0,4% в месячном выражении и на уровне 5,5% в годовом выражении.
Годовой индекс потребительских цен в США достиг многолетнего максимума 9,1% в июне 2022 года, что явилось наибольшим ростом с ноября 1981 года. Месячная инфляция растет вдвое быстрее, чем, по мнению экономистов, необходимо, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю ФРС в 2%.
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