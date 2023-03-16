Инфляция в США замедлилась до 6% — Finance.ua

Инфляция в США замедлилась до 6% Сегодня 07:25 — Мир

Инфляция в США замедлилась до 6%

Потребительские цены в США (индекс CPI) по итогам февраля выросли в годовом исчислении на 6%.

Об этом сообщило Министерство труда США. Это самый маленький рост в годовом исчислении с сентября 2021 года.

Базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания и энергоносители (индекс Core CPI), по итогам февраля составила 5,5%. По сравнению с уровнем января индекс CPI вырос на 0,4%, что совпало с ожиданиями рынка. Базовая инфляция в феврале выросла на 0,5% выше прогнозов.

Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что по сравнению со значениями января 2023 года ИПЦ вырастет на 0,4%, а по сравнению с уровнем февраля 2022 — на 6%. Базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания, прогнозировалась на уровне 0,4% в месячном выражении и на уровне 5,5% в годовом выражении.

Годовой индекс потребительских цен в США достиг многолетнего максимума 9,1% в июне 2022 года, что явилось наибольшим ростом с ноября 1981 года. Месячная инфляция растет вдвое быстрее, чем, по мнению экономистов, необходимо, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю ФРС в 2%.

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Фінансовий клуб По материалам:

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