Инфляция в Германии достигла нового исторического рекорда — Finance.ua
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Инфляция в Германии достигла нового исторического рекорда

Сегодня 05:17Мир
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Инфляция в Германии достигла нового исторического рекордаИнфляция в Германии достигла нового исторического рекорда
Инфляция в Германии, крупнейшей экономике Евросоюза, установила новый исторический рекорд, оказывающий давление на Европейский центробанк для сворачивания антикризисной программы и повышения ставок.
Об этом сообщает Bloomberg.
Таким образом, инфляция в мае в стране достигла 8,7% в годовом исчислении. Рост потребительских цен обусловлен прежде всего подорожанием энергетики и продуктов питания. Это выше прогнозов аналитиков, опрошенных Bloomberg, предсказавших рост цен на 8,1%.
Показатели инфляции усиливают давление на правительство, поскольку больше всего от нее страдают домохозяйства. Министр финансов Кристиан Линднер ранее назвал борьбу с ростом цен «главным приоритетом», в то же время выступая за прекращение экспансивной фискальной политики.
До ключевого заседания Европейского центробанка, на котором должностные лица должны объявить о сворачивании антикризисной программы, остается 10 дней. Речь идет о завершении масштабного выкупа активов и подтверждении плана повышения ставок в июле впервые более чем за десятилетие.
Отдельные политики при этом предполагают, что ставку могут повысить сразу на 0,5 п.п., а не на 0,25 п.п. пункта, как ожидает большинство.
Решения ЕЦБ в июне будут руководствоваться свежими экономическими прогнозами, которые, вероятно, продемонстрируют ценовое давление в еврозоне в общем, что останется выше цели в 2% в 2023 и 2024 годах.
В Германии нижняя палата парламента приняла пакет льготных мер, включающий одноразовую выплату, пособие на ребенка и снижение стоимости электроэнергии. Канцлер Олаф Шольц заявил, что могут быть предприняты дальнейшие действия по защите домохозяйств и бизнеса.
По материалам: Економічна Правда
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