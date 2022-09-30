Инфляция в еврозоне впервые в истории достигла двузначного показателя — Finance.ua
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Инфляция в еврозоне впервые в истории достигла двузначного показателя

Мир
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Инфляция в еврозоне впервые в истории достигла двузначного показателя
Инфляция в еврозоне впервые в истории достигла двузначного показателя
Ожидается, что годовая инфляция в еврозоне составит 10% в сентябре 2022 года против 9,1% в августе 2022 года.
Об этом свидетельствуют предварительные данные Евростата.
При этом ожидается, что в сентябре самый высокий годовой показатель будет в энергоносителях (40,8% по сравнению с 38,6% в августе), за которыми следуют продукты питания, алкоголь и табак (11,8% по сравнению с 10,6% в августе), неэнергетических промышленных товаров (5,6% против 5,1% в августе) и услуг (4,3% против 3,8% в августе).
Инфляция в еврозоне впервые в истории достигла двузначного показателя
Таким образом, инфляция в Еврозоне впервые в истории достигла двусмысленного значения.
Напомним, Европейский центральный банк планирует повысить процентные ставки на 0,75 процентных пункта в следующем месяце перед дальнейшим переходом в декабре к уровню, который больше не стимулирует экономический рост.
Инфляция в Германии достигла двузначного показателя впервые с момента введения евро более 20 лет назад, поднявшись больше, чем ожидалось, после окончания временных правительственных мер помощи и обострения энергокризиса в Европе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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