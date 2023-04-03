Инфляция в еврозоне резко упала из-за снижения цен на энергоносители — Finance.ua

Инфляция в еврозоне резко упала из-за снижения цен на энергоносители Сегодня 09:35

В марте инфляция в еврозоне замедлилась сильнее, чем ожидалось, но цены на продовольствие все равно подскочили. Потребительские цены выросли в марте выросли на 6,9% в годовом исчислении по сравнению с 8,5% в предыдущем месяце. Это самый низкий показатель за год.

Аналитики Bloomberg и финансовой компании FactSet прогнозировали, что уровень инфляции в зоне единой валюты в марте достигнет 7,1 процента, сообщает Rfi

Несмотря на падение с пика в 10,6 процента в октябре, инфляция в еврозоне все еще остается на 2% выше, чем рассчитывали в Европейском центральном банке.

ЕЦБ неоднократно повышал процентные ставки, чтобы обуздать рост цен, но размер последующего повышения ставок неясен после недавней турбулентности в банковском секторе.

Согласно данным Евростата, цены на энергоносители упали на 0,9 процента после роста на 13,7 процента в феврале, что стало первым падением после вторжения россии в Украину, которое привело к стремительному росту цен на нефть и газ. Однако в последние месяцы они стали более стабильными.

Среди 20 стран Еврозоны, самый низкий уровень инфляции был в Люксембурге в феврале — 3,0% и в Испании, где инфляция составила 3,3%. В Германии годовой рост цен замедлился до 7,4%, во Франции инфляция в марте составляла 5,6%.

Единственной страной, где инфляция не снизилась, а возросла, была Словения. На Мальте она оставалась стабильной.

В этом году в Великобритании покупательная способность населения рекордно снизилась, достигнув отметки 70-летней давности. Не последнюю роль в падении британской экономики сыграла и война в Украине, из-за которой стремительно подорожали энергоносители и продукты питания.

Діло По материалам:

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