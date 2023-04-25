Инфляция в Евросоюзе беспокоит ЕЦБ — Finance.ua
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Инфляция в Евросоюзе беспокоит ЕЦБ

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На прошлой неделе были опубликованы данные по инфляции в ЕС. Как и ФРС США, ЕЦБ в своей денежно-кредитной политике тоже во многом ориентируется на данный показатель. Потребительская инфляция в марте оказалась в рамках ожиданий инвесторов, снизившись до 6,9%. Можно с уверенностью утверждать, что «пик» ценового роста пройден. Однако радоваться еще рано, так как текущие значения весьма далеки от желаемых. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.
Инфляция в Евросоюзе беспокоит ЕЦБ
Инфляция в еврозоне (%). Источник: bloomberg.com
Инфляционные риски по-прежнему сохраняются. Недавний рост кризис в банковской системе Швейцарии еще не отразился на экономике в полной мере. Действия ОПЕК+ возымеют действие на экономику еврозоны в следующие несколько месяцев. Все это не позволяет ЕЦБ резко менять текущую денежно-кредитную политику.
Инфляция в Евросоюзе беспокоит ЕЦБ
Базовая инфляция в США (%). Источник: bloomberg.com
Базовая инфляция, которая не учитывает продукты питания и энергоносители, продемонстрировала рост до 5,7%. Это будет главным аргументом руководства ЦБ в повышении учетной ставки. По мнению Вице-президента Европейского центробанка Луиса де Гиндоса (Luis de Guindos), базовая инфляция остается очень высокой. Он ожидает замедления данного показателя, однако необходимо будет дождаться устойчивого нисходящего тренда. В противном случае ЕЦБ не сможет даже приостановить запущенный цикл ужесточения монетарной политики.
Впрочем, есть и позитивные данные по деловой активности в Германии и Франции. Рост указанных показателей был обеспечен сектором услуг. Экономики ведущих стран еврозоны оправились от энергетического шока, который был вызван высокими ценами на нефть и природный газ. Рецессии пока удалось избежать, а по итогам года правительства ФРГ и Франции ожидают роста ВВП. Цены на природный газ остаются ниже 500 долларов США за 1 000 куб. м, что тоже служит основанием для ЕЦБ придерживаться текущих параметров денежно-кредитной политики. Проблемы госдолга стран Южной Европы пока удается держать под контролем.
По материалам:
RoboForex
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